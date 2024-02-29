Радимов: «В матче «Динамо» и «Локомотива» будет борьба. Предсказать победителя в этой игре я не могу»

Бывший полузащитник «Зенита» Владислав Радимов рассказал, что он ждет от матча 19-го тура РПЛ между «Динамо» и «Локомотивом».

«В матче «Динамо» и «Локомотива» будет борьба. Ведь обе команды рядом, преследуют лидеров. «Локомотив» — это базовая команда национальной сборной страны, «Динамо» — тоже хорошая атакующая команда. Поэтому предсказать победителя в этой игре я не могу», — приводит слова Радимова «РБ Спорт».

«Динамо» примет «Локомотив» на «ВТБ Арене» 3 марта. Начало — в 16.30 (мск).

После 18 туров чемпионата России бело-голубые занимают третью строчку, набрав 32 очка. Красно-зеленые идут четвертыми с 31 очком.