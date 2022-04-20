Экс-тренер сборной России Владимир Плющев в разговоре с «СЭ» отреагировал на победу «Металлурга» над ЦСКА во втором матче финальной серии Кубка Гагарина (6:4).

«Металлург» прекрасно понимал, что вторую игру у себя дома проигрывать нельзя, поэтому этот матч был практически определяющей. Прекрасно все понимали, что 0-2 и выезд в Москву — шансов отыграться было бы мало. «Магнитка» на морально-волевых вместе со своими трибунами сумела переломить ход игры и добились того результата, которых их устраивал», — сказал Плющев корреспонденту «СЭ» Полине Мельниковой.

Также Плющев высказался по поводу поддержки со стороны фанатов «Металлурга».

«То, что такой поддержки, как сегодня, не будет — это совершенно точно. А вот сумеют ли они реализовать себя на выезде? Загадывать сложно, потому что ЦСКА — далеко не проходная команда с опытными игроками. Они тоже прекрасно понимают, что на своей площадке отдавать свои игры нельзя», — добавил Плющев.

Счет в серии до четырех побед сравнялся — 1-1. Следующий матч пройдет в Москве 22 апреля.