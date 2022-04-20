6:4! «Металлург» победил ЦСКА и сравнял счет в серии финала Кубка Гагарина
«Металлург» выиграл второй матч серии финала Кубка Гагарина против ЦСКА. «Магнитка» переиграла соперника со счетом 6:4.
У победителей голами отметились Филипп Майе, Линус Хульстрем, Архип Неколенко, Денис Зернов, Брендан Лайпсик и Николай Годобин.
У ЦСКА забивали Виталий Абрамов, Михаил Григоренко, Антон Слепышев и Константин Окулов.
Причем «Металлург» и ЦСКА установили новый рекорд скорострельности в финалах Кубка Гагарина. За 7 секунд во втором периоде команды забили 2 гола.
25-летний голкипер ЦСКА Иван Федотов пропустил больше 3 шайб в плей-офф впервые в карьере.
Счет в серии до четырех побед сравнялся — 1-1. Следующий матч пройдет в Москве 22 апреля.
Хоккей
КХЛ
Финал
Второй матч
«Металлург» (Магнитогорск) — ЦСКА (Москва) — 6:4 (1:0, 4:3, 1:1)
Голы: Майе — 7 (Земченок, Голдобин), 6:07 — 1:0. Абрамов — 5 (Карнаухов), 22:24 — 1:1. Хультстрем — 2 (Хабаров, Майе), 24:44 — 2:1. Григоренко — 7 (Сергеев, Каменев), 24:51 — 2:2. Неколенко — 2 (Виделль, Дронов), 25:28 — 3:2. Слепышев — 4 (Плотников), 31:57 — 3:3. Зернов — 8 (Карпов, Никонцев), 35:52 — 4:3. Лайпсик — 9 (Майе), 37:55 — 5:3. Голдобин — 8 (Майе, Лайпсик), 53:08 — 6:3. Окулов — 6 (бол., Плотников, Абрамов), 59:15 — 6:4.
Вратари: Кошечкин — Федотов.
Штраф: 6 — 6.
Броски: 37 (15+14+8) — 27 (12+8+7).
Судьи: Беляев, Гашилов.
20 апреля. Магнитогорск. Арена-Металлург.
Счет в серии: 1-1.
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|СКА
|48
|31
|17
|68
|2
|Динамо М
|48
|30
|18
|64
|3
|Йокерит
|47
|29
|18
|64
|4
|ЦСКА
|47
|29
|18
|63
|5
|Северсталь
|49
|28
|21
|63
|6
|Спартак
|48
|26
|22
|56
|7
|Локомотив
|47
|23
|24
|55
|8
|Динамо Мн
|47
|23
|24
|54
|9
|Торпедо
|47
|21
|26
|49
|10
|Витязь
|48
|15
|33
|43
|11
|Сочи
|48
|18
|30
|41
|12
|Динамо Р
|45
|14
|31
|37
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Трактор
|50
|35
|15
|73
|2
|Металлург
|48
|34
|14
|71
|3
|Ак Барс
|48
|30
|18
|66
|4
|Сал. Юлаев
|46
|28
|18
|62
|5
|Авангард
|47
|28
|19
|58
|6
|Сибирь
|50
|26
|24
|57
|7
|Нефтехимик
|49
|22
|27
|52
|8
|Барыс
|47
|22
|25
|48
|9
|Амур
|50
|19
|31
|46
|10
|Автомобилист
|45
|18
|27
|42
|11
|Адмирал
|49
|15
|34
|35
|12
|Куньлунь
|48
|9
|39
|25
|Финал КХЛ
|Счет в серии
|
Металлург - ЦСКА
Металлург - ЦСКА
1 - 1
|1 - 1
|Финалы конференций
|
Металлург - Трактор
|4 - 1
|
СКА - ЦСКА
|3 - 4
|1/2 финала конференции
|
СКА - Спартак
|4 - 1
|
Металлург - Авангард
|4 - 3
|
ЦСКА - Динамо М
ЦСКА - Динамо М
4 - 0
|4 - 0
|
Трактор - Сал. Юлаев
|4 - 2
|1/4 финала конференции
|
СКА - Динамо Мн
СКА - Динамо Мн
4 - 0
|4 - 0
|
Ак Барс - Авангард
|2 - 4
|
Динамо М - Северсталь
|4 - 3
|
Сал. Юлаев - Сибирь
|4 - 1
|
Трактор - Нефтехимик
Трактор - Нефтехимик
4 - 0
|4 - 0
|
ЦСКА - Локомотив
ЦСКА - Локомотив
4 - 0
|4 - 0
|
Металлург - Барыс
|4 - 1
|20.04
|17:00
|
Металлург – ЦСКА
|6 : 4