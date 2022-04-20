6:4! «Металлург» победил ЦСКА и сравнял счет в серии финала Кубка Гагарина

«Металлург» победил ЦСКА и сравнял счет в серии финала Кубка Гагарина

Читать «СЭ» в

«Металлург» выиграл второй матч серии финала Кубка Гагарина против ЦСКА. «Магнитка» переиграла соперника со счетом 6:4.

У победителей голами отметились Филипп Майе, Линус Хульстрем, Архип Неколенко, Денис Зернов, Брендан Лайпсик и Николай Годобин.

У ЦСКА забивали Виталий Абрамов, Михаил Григоренко, Антон Слепышев и Константин Окулов.

Причем «Металлург» и ЦСКА установили новый рекорд скорострельности в финалах Кубка Гагарина. За 7 секунд во втором периоде команды забили 2 гола.

25-летний голкипер ЦСКА Иван Федотов пропустил больше 3 шайб в плей-офф впервые в карьере.

Счет в серии до четырех побед сравнялся — 1-1. Следующий матч пройдет в Москве 22 апреля.

Хоккей

КХЛ

Финал

Второй матч

«Металлург» (Магнитогорск) — ЦСКА (Москва) — 6:4 (1:0, 4:3, 1:1)

Голы: Майе — 7 (Земченок, Голдобин), 6:07 — 1:0. Абрамов — 5 (Карнаухов), 22:24 — 1:1. Хультстрем — 2 (Хабаров, Майе), 24:44 — 2:1. Григоренко — 7 (Сергеев, Каменев), 24:51 — 2:2. Неколенко — 2 (Виделль, Дронов), 25:28 — 3:2. Слепышев — 4 (Плотников), 31:57 — 3:3. Зернов — 8 (Карпов, Никонцев), 35:52 — 4:3. Лайпсик — 9 (Майе), 37:55 — 5:3. Голдобин — 8 (Майе, Лайпсик), 53:08 — 6:3. Окулов — 6 (бол., Плотников, Абрамов), 59:15 — 6:4.

Вратари: Кошечкин — Федотов.

Штраф: 6 — 6.

Броски: 37 (15+14+8) — 27 (12+8+7).

Судьи: Беляев, Гашилов.

20 апреля. Магнитогорск. Арена-Металлург.

Счет в серии: 1-1.