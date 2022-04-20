Бывший главный тренер сборной России Вячеслав Быков в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на победу «Металлурга» во втором матче финальной серии Кубка Гагарина над ЦСКА (6:4).

«Две команды имеют в своем арсенале хороших снайперов и, по большей части, придерживаются тактики активного, агрессивного хоккея. Счет сам за себя говорит, было много голов. И это не удивительно. Для болельщиков это была зрелищная игра и большой спортивный праздник. «Металлург» играл дома, первый матч они проиграли. И здесь нужно было во что бы то ни стало выиграть. В силу того, что армейцы выиграли первый матч, то психологически они одну из задач уже выполнили, если так можно выразиться. Думаю, что финал так же будет плотно идти и по счету в сериях и по счету в матчах», — сказал Вячеслав Быков корреспонденту «СЭ» Александре Ланцетовой.

ЦСКА и «Металлург» уже встречались в финале Кубка Гагарина в 2016 году. Тогда сильнее оказалась команда из Магнитогорска — 4-3. ЦСКА играет в финале плей-офф КХЛ в пятый раз (одна победа), «Металлург» — в четвертый (две победы).

Счет в серии до четырех побед сравнялся — 1-1. Следующий матч пройдет в Москве 22 апреля.