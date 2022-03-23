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Сегодня, 21:48

Виктор Тихонов: «Самое главное — не сдаваться»

Иван Шитик
Корреспондент
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Нападающий «Салавата Юлаева» Виктор Тихонов подвел итоги четвертого матча серии второго раунда плей-офф КХЛ против «Трактора» (1:7).

— Не тот результат, который мы хотели. Не все получалось, совершали много ошибок, а соперник за них наказывал. Счет в серии 2-2, двигаемся дальше.

— Что стало ключевым моментом в игре?

— Играли 5 на 3, если бы забили, сравняли бы счет. Кажется, команды задвигались бы по-другому, с иными эмоциями.

— Показалось, что «Салават» вышел на матч с другим настроем...

— Не сказал бы. Пропустили быстрый гол, затем счет стал 0:2. При этом меняется тактика и план на игру. Мы создавали моменты, но за ошибки нас наказывали. Бывают такие матчи, когда все залетает. Самое главное — не сдаваться. Отдельно хочу поблагодарить болельщиков, они до конца нас поддерживали. У нас не все получалось, но поддержку мы чувствовали, и это придавало сил.

— Как быть после таких матчей, что ваш опыт подсказывает?

— Счет в серии равный, фокусируемся на подготовке к следующей игре. У нас должна быть короткая память.

— Томи Лямся считает, что «Салават» — андердог. Что сами думаете?

— У каждого своя точка зрения. Я думаю, мы можем победить любого соперника, если будем играть правильно. Да, на бумаге у них более звездный и техничный состав, но нам нужно сосредоточиться на себе.

Пятый матч серии состоится 25 марта в Челябинске, счет в серии — 2-2.

Источник: https://hcsalavat.ru/news/hotelos-izvinitsya-pered-bolelshikami/
Виктор Тихонов-младший
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