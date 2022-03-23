Виктор Тихонов: «Самое главное — не сдаваться»
Нападающий «Салавата Юлаева» Виктор Тихонов подвел итоги четвертого матча серии второго раунда плей-офф КХЛ против «Трактора» (1:7).
— Не тот результат, который мы хотели. Не все получалось, совершали много ошибок, а соперник за них наказывал. Счет в серии 2-2, двигаемся дальше.
— Что стало ключевым моментом в игре?
— Играли 5 на 3, если бы забили, сравняли бы счет. Кажется, команды задвигались бы по-другому, с иными эмоциями.
— Показалось, что «Салават» вышел на матч с другим настроем...
— Не сказал бы. Пропустили быстрый гол, затем счет стал 0:2. При этом меняется тактика и план на игру. Мы создавали моменты, но за ошибки нас наказывали. Бывают такие матчи, когда все залетает. Самое главное — не сдаваться. Отдельно хочу поблагодарить болельщиков, они до конца нас поддерживали. У нас не все получалось, но поддержку мы чувствовали, и это придавало сил.
— Как быть после таких матчей, что ваш опыт подсказывает?
— Счет в серии равный, фокусируемся на подготовке к следующей игре. У нас должна быть короткая память.
— Томи Лямся считает, что «Салават» — андердог. Что сами думаете?
— У каждого своя точка зрения. Я думаю, мы можем победить любого соперника, если будем играть правильно. Да, на бумаге у них более звездный и техничный состав, но нам нужно сосредоточиться на себе.
Пятый матч серии состоится 25 марта в Челябинске, счет в серии — 2-2.
|1/2 финала конференции
|Счет в серии
|
СКА - Спартак
|2 - 1
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Металлург - Авангард
Металлург - Авангард
1 - 2
|1 - 2
|
ЦСКА - Динамо М
ЦСКА - Динамо М
4 - 0
|4 - 0
|
Трактор - Сал. Юлаев
|2 - 2
|1/4 финала конференции
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Ак Барс - Авангард
|2 - 4
|
Динамо М - Северсталь
|4 - 3
|
СКА - Динамо Мн
СКА - Динамо Мн
4 - 0
|4 - 0
|
Сал. Юлаев - Сибирь
|4 - 1
|
Трактор - Нефтехимик
Трактор - Нефтехимик
4 - 0
|4 - 0
|
ЦСКА - Локомотив
ЦСКА - Локомотив
4 - 0
|4 - 0
|
Металлург - Барыс
|4 - 1
|23.03
|17:00
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Сал. Юлаев – Трактор
|1 : 7
|23.03
|19:30
|
Динамо М – ЦСКА
|3 : 6