Нападающий «Салавата Юлаева» прокомментировал разгром от «Трактора»

Нападающий «Салавата Юлаева» Артем Пименов дал комментарий после завершения четвертого матча серии второго раунда плей-офф КХЛ против «Трактора» (1:7).

«В первую очередь, хотелось бы извиниться перед болельщиками за такую игру. Мы проспали сегодня начало, из-за этого пропустили гол. Очень неприятный момент, небольшой нокдаун получили. Несколько минут приходили в себя, но при этом пропустили вторую шайбу. Отыграли одну, перехватили инициативу. Был у нас момент «5 на 3», который не смогли реализовать. Самоуверенности у нас не было. Готовились очень серьезно. Каждый из нас профессионал, проанализируем эту игру. Главное — выше голову! Идем дальше!» — цитирует Пименова сайт КХЛ.