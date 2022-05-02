Каменский: «Считаю, что уровень хоккея в КХЛ в этом сезоне вырос»

Вице-президент по развитию КХЛ Валерий Каменский дал оценку завершившемуся сезону-2021/2022.

— Кроме финала, какие серии плей-офф вас особенно впечатлили?

— Да вообще все серии были напряженными! Плей-офф вообще удался. Я думаю, что все зрители и болельщики получили огромное удовольствие. И на Западе, и на Востоке был увлекательный хоккей в кубковых матчах. «Магнитка» на протяжении всего плей-офф играла очень здорово. Магнитогорцы действовали ярко, красиво, показывали комбинационную игру. Вася Кошечкин тоже молодец, собрался и играл здорово. Другие опытные игроки тоже отлично себя проявили. Этот плей-офф был очень ярким и запоминающимся.

— Как можно оценить завершившийся сезон в целом?

— Сезон получился хороший. После пандемии, после всех проблем мы прошли его ровно. Была борьба в обеих конференциях, была борьба и за попадание в кубковую восьмерку, и за первые места Запада и Востока, и внутри дивизионов. Много ярких молодых игроков мы увидели в этом сезоне в Лиге, что тоже важно. Например, очень взрослый хоккей показывала молодежь из системы СКА, которую активно привлекали в основу.

— Сейчас все внимание приковано к финалистам, но выступления каких команд еще можно выделить по итогам сезона?

— Я считаю, что уровень хоккея в КХЛ в этом сезоне вырос. Многие команды смогли раскрыть свой потенциал. Например, «Трактор» и «Северсталь», которые хорошо сыграли и в сезоне, и в плей-офф. «Спартак» здорово отыграл. Да много кто провел хороший сезон, подтянулся к лидерам. Мы смотрим в будущее, думаю, что многие команды составят конкуренцию нашим грандам, ведущим клубам.