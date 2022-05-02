В КХЛ заявили, что контракты «Автомобилиста» с легионерами были подписаны в мае

Контракты с четырьмя иностранными игроками «Автомобилист» заключил в мае.

«Все контракты подписаны в мае — по новой типовой форме, утвержденной советом директоров 28 марта. Контракты прошли проверку в ЦИБ», — сообщили в пресс-службе КХЛ.

1 мая «Автомобилист» сообщил, что в Центральном информационном бюро КХЛ (ЦИБ КХЛ) зарегистрированы контракты клуба с Юха Метсола, Юрки Йокипакка, Миро Аалтоненом и Ккртисом Волком.

В понедельник, 2 мая, генеральный менеджер сборной Финляндии Йере Лехтинен сообщил, что Аалтонен подписал контракт с «Автомобилистом» еще до начала Олимпиады в Пекине. Также стало известно, что выступающие в КХЛ финские игроки не смогут сыграть за национальную команду.