Сушинский о решении Финского хоккейного союза: «Это шантаж! Они вредят своим же игрокам»

Бывший нападающий СКА, «Авангарда», «Миннесоты» и сборной России Максим Сушинский в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на решение Финского хоккейного союза ввести запрет на вызов в сборную для игроков из российских клубов.

«Спорт должен быть вне политики. То, что они делают, никак не связано со спортом. Чем финским игрокам плохо в России? Что ассоциация хочет этим доказать и кому сделать хуже? Они же своим игрокам вредят, а не нашей лиге. Финские легионеры хотят играть в хорошей лиге и зарабатывать деньги, которые они не могут получить у себя в Финляндии. Занимаются просто каким-то шантажом, не понимаю, зачем им это надо. Спортсмены вне политики, они сами должны выбирать, где им лучше. Политики пусть занимаются своим делом, а спортсмены своим. Каждый должен заниматься своим делом», — сказал Сушинский «СЭ».

Также чемпион мира по хоккею предположил, как возможный отъезд финских легионеров скажется на уровне КХЛ.

«Сложно сказать, как это скажется на лиге. Где финны будут играть? 29 человек — целая команда. Это ведущие игроки, у них были хорошие зарплаты. В Финляндии они не смогут играть, в НХЛ их никто не ждет, Швейцария не резиновая. Куда им деваться?» — добавил Сушинский.

В регулярном чемпионате-2021/22 в КХЛ играли 21 хоккеист из Финляндии (без учета хоккеистов из «Йокерита»).