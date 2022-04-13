В «Салавате Юлаеве» заявили, что вероятность возвращения легионеров в клуб равна 1 проценту

Генеральный директор «Салавата Юлаева» Ринат Баширов высказался о вероятности возвращения легионеров в клуб.

«Вероятность их возвращения — 1 процент. Мы для себя определили: что с нашей стороны, что со стороны игроков мы ничего поделать не можем. Думаю, они не против вернуться, но нынешняя ситуация этому не способствует. Как мы ощущаем, никаких продвижений нет, но мы не разрываем с ними никаких отношений», — приводит ТАСС слова Баширова.

В ходе нынешнего розыгрыша Кубка Гагарина из «Салавата Юлаева» ушли Филип Ларсен, Джефф Плэтт, Юха Метсола, Маркус Гранлунд, Сакари Маннине и Тему Хартикайнен.

В плей-офф сезона-2021/22 «Салават Юлаев» в первом раунде победил «Сибирь» (счет в серии — 4-1), а во втором — уступил «Трактору» (счет в серии — 2-4).