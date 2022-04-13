В «Салавате Юлаеве» заявили, что вероятность возвращения легионеров в клуб равна 1 проценту
Генеральный директор «Салавата Юлаева» Ринат Баширов высказался о вероятности возвращения легионеров в клуб.
«Вероятность их возвращения — 1 процент. Мы для себя определили: что с нашей стороны, что со стороны игроков мы ничего поделать не можем. Думаю, они не против вернуться, но нынешняя ситуация этому не способствует. Как мы ощущаем, никаких продвижений нет, но мы не разрываем с ними никаких отношений», — приводит ТАСС слова Баширова.
В ходе нынешнего розыгрыша Кубка Гагарина из «Салавата Юлаева» ушли Филип Ларсен, Джефф Плэтт, Юха Метсола, Маркус Гранлунд, Сакари Маннине и Тему Хартикайнен.
В плей-офф сезона-2021/22 «Салават Юлаев» в первом раунде победил «Сибирь» (счет в серии — 4-1), а во втором — уступил «Трактору» (счет в серии — 2-4).
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|СКА
|48
|31
|17
|68
|2
|Динамо М
|48
|30
|18
|64
|3
|Йокерит
|47
|29
|18
|64
|4
|ЦСКА
|47
|29
|18
|63
|5
|Северсталь
|49
|28
|21
|63
|6
|Спартак
|48
|26
|22
|56
|7
|Локомотив
|47
|23
|24
|55
|8
|Динамо Мн
|47
|23
|24
|54
|9
|Торпедо
|47
|21
|26
|49
|10
|Витязь
|48
|15
|33
|43
|11
|Сочи
|48
|18
|30
|41
|12
|Динамо Р
|45
|14
|31
|37
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Трактор
|50
|35
|15
|73
|2
|Металлург
|48
|34
|14
|71
|3
|Ак Барс
|48
|30
|18
|66
|4
|Сал. Юлаев
|46
|28
|18
|62
|5
|Авангард
|47
|28
|19
|58
|6
|Сибирь
|50
|26
|24
|57
|7
|Нефтехимик
|49
|22
|27
|52
|8
|Барыс
|47
|22
|25
|48
|9
|Амур
|50
|19
|31
|46
|10
|Автомобилист
|45
|18
|27
|42
|11
|Адмирал
|49
|15
|34
|35
|12
|Куньлунь
|48
|9
|39
|25
|Финалы конференций
|Счет в серии
|
Металлург - Трактор
|4 - 1
|
СКА - ЦСКА
|3 - 3
|1/2 финала конференции
|
СКА - Спартак
|4 - 1
|
Металлург - Авангард
|4 - 3
|
ЦСКА - Динамо М
ЦСКА - Динамо М
4 - 0
|4 - 0
|
Трактор - Сал. Юлаев
|4 - 2
|1/4 финала конференции
|
Ак Барс - Авангард
|2 - 4
|
Динамо М - Северсталь
|4 - 3
|
СКА - Динамо Мн
СКА - Динамо Мн
4 - 0
|4 - 0
|
Сал. Юлаев - Сибирь
|4 - 1
|
Металлург - Барыс
|4 - 1
|
ЦСКА - Локомотив
ЦСКА - Локомотив
4 - 0
|4 - 0
|
Трактор - Нефтехимик
Трактор - Нефтехимик
4 - 0
|4 - 0
|14.04
|19:00
|
СКА – ЦСКА
|- : -