Гендиректор «Салавата Юлаева» заявил, что клуб назовет имя нового главного тренера в ближайшие два дня

Генеральный директор «Салавата Юлаева» Ринат Баширов сообщил, что клуб в течение двух дней объявит имя нового главного тренера команды.

Ранее об отставке с поста наставника уфимцев объявил Томи Лямся.

«Мы ведем работу по назначению главного тренера, она находится в завершающей стадии. Думаю, в ближайшие два дня мы сообщим и прокомментируем свое решение», — приводит ТАСС слова Баширова.

Лямся работал в «Салавате» с 2017 года, а в 2020-м стал главным тренером команды. В сезоне-2021/22 уфимцы под руководством 42-летнего финна заняли третье место в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ по итогам регулярного чемпионата.

В плей-офф «Салават Юлаев» в первом раунде победил «Сибирь» (счет в серии — 4-1), а во втором — уступил «Трактору» (счет в серии — 2-4).

По данным «СЭ», новым главным тренером уфимской команды станет Виктор Козлов.