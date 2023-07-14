В НХЛ не считают действия ЦСКА в деле Федотова нарушением меморандума о взаимопонимании

Заместитель комиссара НХЛ Билл Дэйли высказался о действиях ЦСКА в деле российского голкипера Ивана Федотова.

Дэйли спросили, считает ли он действия армейцев нарушением меморандума о взаимопонимании между КХЛ и НХЛ.

«Нет», — цитирует его ответ РИА «Новости».

3 июля заместитель комиссара НХЛ Дэйли заявил «СЭ», что у 26-летнего Федотова есть действующий контракт с «Филадельфией» на сезон-2023/24.

8 июля 2023 года голкипер подписал новый контракт с ЦСКА до конца сезона-2024/25.

10 июля ФХР заявила, что ситуация с контрактом Федотова с ЦСКА требует детального анализа.