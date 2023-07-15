Герсонский: «На тренировках «Авангарда» Яромир Ягр мог работать и лучше»
Бывший главный тренер «Авангарда» Сергей Герсонский рассказал о тренировках форварда Яромира Ягра во время выступлений за омичей.
«Когда Ягр пришел в «Авангард», он уже был двукратным обладателем Кубка Стэнли и ярчайшей звездой. Такие игроки появляются крайне редко. Но по совместной работе с ним, могу сказать одно — в тренировочных занятиях, которые проходили на льду, Ягр мог бы работать и лучше. Но это, насколько понимаю, связано с тем, что он уделял большое внимание развитию индивидуальной технической подготовки, для чего оставался дополнительно после занятий. Поэтому и не напрягался на полную на тренировках, чтобы потом были силы поработать еще больше», — цитирует Герсонского Betonmobile.ru.
В КХЛ Ягр провел 187 матчей и набрал 184 (82+102) очка.
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