НХЛ проинформировала КХЛ, что у вратаря Федотова есть контракт с «Филадельфией» на сезон-2023/24
Заместитель комиссара НХЛ Билл Дэйли в ответ на запрос «СЭ» заявил, что у вратаря Ивана Федотова есть действующий контракт с «Филадельфией» на сезон-2023/24.
— В КХЛ сообщили «СЭ», что лига обратилась в НХЛ по поводу контрактного статуса Ивана Федотова с «Филадельфией», так как ЦСКА хочет заключить с ним контракт. Какая позиция НХЛ по этой ситуации? Получали ли вы запрос КХЛ?
— Да. Мы проинформировали КХЛ, что у Федотова действующий обязывающий контракт с «Филадельфией».
В мае 2022 года вратарь подписал однолетний контракт с клубом НХЛ, однако после был призван на воинскую службу. В субботу, 1 июля, появилась информация, что 26-летний россиянин подписал контракт с ЦСКА. В воскресенье, 2 июля, Федотов опубликовал первое фото после завершения службы в армии — с отдыха в Дубае.
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|2
|Виннипег
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|Даллас
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|4
|Колорадо
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|5
|Миннесота
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|6
|Нэшвилл
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|7
|Сент-Луис
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|8
|Чикаго
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|Тихоокеанский дивизион
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|П
|О
|1
|Анахайм
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|2
|Ванкувер
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|Вегас
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|4
|Калгари
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|Лос-Анджелес
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|6
|Сан-Хосе
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|Сиэтл
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|Эдмонтон
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Тампа-Бэй – Нэшвилл
|- : -
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Питтсбург – Чикаго
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Вегас – Сиэтл
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