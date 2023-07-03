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Сегодня, 19:59

НХЛ проинформировала КХЛ, что у вратаря Федотова есть контракт с «Филадельфией» на сезон-2023/24

Михаил Зислис
Обозреватель
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Заместитель комиссара НХЛ Билл Дэйли в ответ на запрос «СЭ» заявил, что у вратаря Ивана Федотова есть действующий контракт с «Филадельфией» на сезон-2023/24.

— В КХЛ сообщили «СЭ», что лига обратилась в НХЛ по поводу контрактного статуса Ивана Федотова с «Филадельфией», так как ЦСКА хочет заключить с ним контракт. Какая позиция НХЛ по этой ситуации? Получали ли вы запрос КХЛ?

— Да. Мы проинформировали КХЛ, что у Федотова действующий обязывающий контракт с «Филадельфией».

В мае 2022 года вратарь подписал однолетний контракт с клубом НХЛ, однако после был призван на воинскую службу. В субботу, 1 июля, появилась информация, что 26-летний россиянин подписал контракт с ЦСКА. В воскресенье, 2 июля, Федотов опубликовал первое фото после завершения службы в армии — с отдыха в Дубае.

Иван Федотов. Федотов после дембеля уехал из России. Российский вратарь выложил фото из Дубая

Иван Федотов
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НХЛ
ХК Филадельфия Флайерз
ХК ЦСКА (Москва)
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