Приз для губернатора и лучший тренер Разин. КХЛ назвала лауреатов сезона
КХЛ торжественно закрыла сезон-2023/24, устроив традиционную церемонию в Барвихе.
Лучший тренер
Мог ли тут выиграть кто-то, помимо Андрея Разина? По итогам голосования руководителей клубов близок к этому был главный тренер «Локомотива» Игорь Никитин, но чемпион все-таки его обошел.
Лучший вратарь
Единственный приз, на который был номинирован самый ценный хоккеист плей-офф Илья Набоков, но не выиграл. Трофей достался Даниилу Исаеву из «Локомотива», и, кажется, он сам был этим удивлен. «Если брать с регуляркой, то сезон получился стабильный. Но цифры у Ильи Набокова поинтереснее. У меня еще партнеры такие, много на себя ловят, спасибо им за это. Конечно, надеялся, что получу награду, но не думал, что так будет», — заявил Исаев.
Самый результативный защитник, самый полезный игрок
Защитник СКА Александр Никишин выиграл сразу два индивидуальных приза. Второй сезон подряд он становится самым результативным среди игроков обороны: Александр на один балл улучшил собственный прошлогодний результат, набрав 56 (17+39) очков в 67 матчах регулярки. Также Никишин добился лучшего показателя полезности (+32).
Железный человек
Капитан «Магнитки» Егор Яковлев из-за травмы не смог выйти на лед в финальной серии, но сыграл 234 матча за три последних сезона — такого показателя нет ни у кого. Яковлеву 33 года, но можно не сомневаться, что еще несколько сезонов он будет вести «Металлург» за собой.
Приз имени Алексея Черепанова (лучший новичок)
И тут первенствовал Набоков. Он обошел одноклубника Романа Канцерова и защитника «Торпедо» Антона Силаева.
Приз «За верность хоккею»
Защитник «Салавата Юлаева» Евгений Бирюков стал первым игроком в истории КХЛ, который отыграл 1000 матчей, так что в его победе в этой номинации нет ничего удивительного. Бирюков уже объявил о завершении карьеры, но из уфимского клуба никуда не уходит — Евгений вошел в тренерский штаб Виктора Козлова.
Приз имени Валентина Сыча (лучший руководитель клуба)
Пожалуй, главная неожиданность — приз получил не кто-то из генеральных менеджеров, как это было ранее в случае с Романом Ротенбергом и Игорем Есмантовичем, а губернатор Челябинской области Алексей Текслер. «Магнитка» выиграла Кубок Гагарина, а «Трактор» завоевал бронзовые медали — безусловный успех клубов области.
«Золотая клюшка» (самый ценный игрок регулярного чемпионата)
По итогам голосования тренеров MVP стал нападающий московского «Динамо» Никита Гусев. В сезоне-2023/24 он установил новый рекорд КХЛ по количеству очков за одну регулярку (89) и помог команде выиграть Кубок континента. Это уже второй такой приз в карьере Гусева: он признавался MVP в сезоне-2017/18, когда выступал за СКА. При этом самого Никиты на церемонии не было: он улетел в отпуск.
«Золотой шлем» (символическая сборная сезона)
В символическую сборную сезона вошли вратарь Илья Набоков («Металлург»), защитники Александр Никишин (СКА) и Робин Пресс («Металлург»), нападающие Никита Гусев («Динамо» Москва), Владимир Ткачёв («Авангард») и Николай Голдобин («Спартак»).
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Металлург Мг
|68
|44
|24
|95
|2
|Авангард
|68
|43
|25
|92
|3
|Сал. Юлаев
|68
|42
|26
|90
|4
|Ак Барс
|68
|41
|27
|84
|5
|Автомобилист
|68
|37
|31
|82
|6
|Трактор
|68
|37
|31
|80
|7
|Лада
|68
|32
|36
|78
|8
|Амур
|68
|29
|39
|71
|9
|Нефтехимик
|68
|27
|41
|69
|10
|Сибирь
|68
|28
|40
|67
|11
|Адмирал
|68
|21
|47
|54
|12
|Барыс
|68
|21
|47
|50
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Динамо М
|68
|46
|22
|98
|2
|СКА
|68
|46
|22
|95
|3
|Локомотив
|68
|44
|24
|93
|4
|Спартак
|68
|40
|28
|88
|5
|Северсталь
|68
|36
|32
|80
|6
|ЦСКА
|68
|34
|34
|76
|7
|Торпедо
|68
|34
|34
|75
|8
|Динамо Мн
|68
|32
|36
|69
|9
|Куньлунь РС
|68
|25
|43
|56
|10
|Сочи
|68
|23
|45
|53
|11
|Витязь
|68
|20
|48
|48
|Финал
|Счет в серии
|
Металлург Мг - Локомотив
Металлург Мг - Локомотив
4 - 0
|4 - 0
|1/2 финала
|
Металлург Мг - Автомобилист
|4 - 3
|
Локомотив - Трактор
Локомотив - Трактор
4 - 0
|4 - 0
|1/4 финала
|
СКА - Автомобилист
|1 - 4
|
Металлург Мг - Спартак
|4 - 2
|
Динамо М - Трактор
Динамо М - Трактор
0 - 4
|0 - 4
|
Авангард - Локомотив
|3 - 4
|1/4 финала конференции
|
Металлург Мг - Амур
|4 - 2
|
СКА - Торпедо
|4 - 1
|
Динамо М - Динамо Мн
|4 - 2
|
Авангард - Лада
|4 - 1
|
Локомотив - ЦСКА
|4 - 1
|
Ак Барс - Автомобилист
|1 - 4
|
Спартак - Северсталь
|4 - 1
|
Сал. Юлаев - Трактор
|2 - 4
|24.04
|19:00
|
Локомотив – Металлург Мг
|1 : 2