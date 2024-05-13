Приз для губернатора и лучший тренер Разин. КХЛ назвала лауреатов сезона

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КХЛ торжественно закрыла сезон-2023/24, устроив традиционную церемонию в Барвихе.

Лучший тренер

Мог ли тут выиграть кто-то, помимо Андрея Разина? По итогам голосования руководителей клубов близок к этому был главный тренер «Локомотива» Игорь Никитин, но чемпион все-таки его обошел.

Лучший вратарь

Единственный приз, на который был номинирован самый ценный хоккеист плей-офф Илья Набоков, но не выиграл. Трофей достался Даниилу Исаеву из «Локомотива», и, кажется, он сам был этим удивлен. «Если брать с регуляркой, то сезон получился стабильный. Но цифры у Ильи Набокова поинтереснее. У меня еще партнеры такие, много на себя ловят, спасибо им за это. Конечно, надеялся, что получу награду, но не думал, что так будет», — заявил Исаев.

Самый результативный защитник, самый полезный игрок

Защитник СКА Александр Никишин выиграл сразу два индивидуальных приза. Второй сезон подряд он становится самым результативным среди игроков обороны: Александр на один балл улучшил собственный прошлогодний результат, набрав 56 (17+39) очков в 67 матчах регулярки. Также Никишин добился лучшего показателя полезности (+32).

Железный человек

Капитан «Магнитки» Егор Яковлев из-за травмы не смог выйти на лед в финальной серии, но сыграл 234 матча за три последних сезона — такого показателя нет ни у кого. Яковлеву 33 года, но можно не сомневаться, что еще несколько сезонов он будет вести «Металлург» за собой.

Приз имени Алексея Черепанова (лучший новичок)

И тут первенствовал Набоков. Он обошел одноклубника Романа Канцерова и защитника «Торпедо» Антона Силаева.

Приз «За верность хоккею»

Защитник «Салавата Юлаева» Евгений Бирюков стал первым игроком в истории КХЛ, который отыграл 1000 матчей, так что в его победе в этой номинации нет ничего удивительного. Бирюков уже объявил о завершении карьеры, но из уфимского клуба никуда не уходит — Евгений вошел в тренерский штаб Виктора Козлова.

Приз имени Валентина Сыча (лучший руководитель клуба)

Пожалуй, главная неожиданность — приз получил не кто-то из генеральных менеджеров, как это было ранее в случае с Романом Ротенбергом и Игорем Есмантовичем, а губернатор Челябинской области Алексей Текслер. «Магнитка» выиграла Кубок Гагарина, а «Трактор» завоевал бронзовые медали — безусловный успех клубов области.

«Золотая клюшка» (самый ценный игрок регулярного чемпионата)

По итогам голосования тренеров MVP стал нападающий московского «Динамо» Никита Гусев. В сезоне-2023/24 он установил новый рекорд КХЛ по количеству очков за одну регулярку (89) и помог команде выиграть Кубок континента. Это уже второй такой приз в карьере Гусева: он признавался MVP в сезоне-2017/18, когда выступал за СКА. При этом самого Никиты на церемонии не было: он улетел в отпуск.

«Золотой шлем» (символическая сборная сезона)

В символическую сборную сезона вошли вратарь Илья Набоков («Металлург»), защитники Александр Никишин (СКА) и Робин Пресс («Металлург»), нападающие Никита Гусев («Динамо» Москва), Владимир Ткачёв («Авангард») и Николай Голдобин («Спартак»).