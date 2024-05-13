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13 мая, 23:45

Приз для губернатора и лучший тренер Разин. КХЛ назвала лауреатов сезона

КХЛ назвала лауреатов сезона-2023/24
Отдел хоккея «СЭ»
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Церемония закрытия сезона-2023/24 в КХЛ.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
Все награды лиги.

КХЛ торжественно закрыла сезон-2023/24, устроив традиционную церемонию в Барвихе.

Лучший тренер

Мог ли тут выиграть кто-то, помимо Андрея Разина? По итогам голосования руководителей клубов близок к этому был главный тренер «Локомотива» Игорь Никитин, но чемпион все-таки его обошел.

Андрей Разин. Гибкость Разина — ключ к успеху «Магнитки». В критические моменты он не боялся отойти от принципов

Лучший вратарь

Единственный приз, на который был номинирован самый ценный хоккеист плей-офф Илья Набоков, но не выиграл. Трофей достался Даниилу Исаеву из «Локомотива», и, кажется, он сам был этим удивлен. «Если брать с регуляркой, то сезон получился стабильный. Но цифры у Ильи Набокова поинтереснее. У меня еще партнеры такие, много на себя ловят, спасибо им за это. Конечно, надеялся, что получу награду, но не думал, что так будет», — заявил Исаев.

Самый результативный защитник, самый полезный игрок

Защитник СКА Александр Никишин выиграл сразу два индивидуальных приза. Второй сезон подряд он становится самым результативным среди игроков обороны: Александр на один балл улучшил собственный прошлогодний результат, набрав 56 (17+39) очков в 67 матчах регулярки. Также Никишин добился лучшего показателя полезности (+32).

Железный человек

Капитан «Магнитки» Егор Яковлев из-за травмы не смог выйти на лед в финальной серии, но сыграл 234 матча за три последних сезона — такого показателя нет ни у кого. Яковлеву 33 года, но можно не сомневаться, что еще несколько сезонов он будет вести «Металлург» за собой.

Приз имени Алексея Черепанова (лучший новичок)

И тут первенствовал Набоков. Он обошел одноклубника Романа Канцерова и защитника «Торпедо» Антона Силаева.

Илья Набоков (&laquo;Металлург&raquo;). «Уйди с ворот, дырка». Нелегкий путь вратаря, ставшего самым ценным игроком Кубка Гагарина-2024

Приз «За верность хоккею»

Защитник «Салавата Юлаева» Евгений Бирюков стал первым игроком в истории КХЛ, который отыграл 1000 матчей, так что в его победе в этой номинации нет ничего удивительного. Бирюков уже объявил о завершении карьеры, но из уфимского клуба никуда не уходит — Евгений вошел в тренерский штаб Виктора Козлова.

Приз имени Валентина Сыча (лучший руководитель клуба)

Пожалуй, главная неожиданность — приз получил не кто-то из генеральных менеджеров, как это было ранее в случае с Романом Ротенбергом и Игорем Есмантовичем, а губернатор Челябинской области Алексей Текслер. «Магнитка» выиграла Кубок Гагарина, а «Трактор» завоевал бронзовые медали — безусловный успех клубов области.

«Золотая клюшка» (самый ценный игрок регулярного чемпионата)

По итогам голосования тренеров MVP стал нападающий московского «Динамо» Никита Гусев. В сезоне-2023/24 он установил новый рекорд КХЛ по количеству очков за одну регулярку (89) и помог команде выиграть Кубок континента. Это уже второй такой приз в карьере Гусева: он признавался MVP в сезоне-2017/18, когда выступал за СКА. При этом самого Никиты на церемонии не было: он улетел в отпуск.

Никита Гусев. «В России Гусев будет играть только в «Динамо». Интервью спортивного директора клуба

«Золотой шлем» (символическая сборная сезона)

В символическую сборную сезона вошли вратарь Илья Набоков («Металлург»), защитники Александр Никишин (СКА) и Робин Пресс («Металлург»), нападающие Никита Гусев («Динамо» Москва), Владимир Ткачёв («Авангард») и Николай Голдобин («Спартак»).

Никита Гусев
Хоккей
КХЛ
ХК Динамо (Москва)
ХК Металлург (Магнитогорск)
Андрей Разин
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Хоккей
Регулярный чемпионат
Плей-офф
Восточная конференция И В П О
1 Металлург Мг 68 44 24 95
2 Авангард 68 43 25 92
3 Сал. Юлаев 68 42 26 90
4 Ак Барс 68 41 27 84
5 Автомобилист 68 37 31 82
6 Трактор 68 37 31 80
7 Лада 68 32 36 78
8 Амур 68 29 39 71
9 Нефтехимик 68 27 41 69
10 Сибирь 68 28 40 67
11 Адмирал 68 21 47 54
12 Барыс 68 21 47 50
Западная конференция И В П О
1 Динамо М 68 46 22 98
2 СКА 68 46 22 95
3 Локомотив 68 44 24 93
4 Спартак 68 40 28 88
5 Северсталь 68 36 32 80
6 ЦСКА 68 34 34 76
7 Торпедо 68 34 34 75
8 Динамо Мн 68 32 36 69
9 Куньлунь РС 68 25 43 56
10 Сочи 68 23 45 53
11 Витязь 68 20 48 48
Финал Счет в серии
Металлург Мг - Локомотив
Металлург Мг - Локомотив
4 - 0
1. Металлург Мг - Локомотив
2 - 1
2. Металлург Мг - Локомотив
1 - 0
3. Локомотив - Металлург Мг
1 - 2
4. Локомотив - Металлург Мг
1 - 2
4 - 0
1/2 финала
Металлург Мг - Автомобилист
Металлург Мг - Автомобилист
4 - 3
1. Металлург Мг - Автомобилист
2 - 1
2. Металлург Мг - Автомобилист
2 - 4
3. Автомобилист - Металлург Мг
2 - 3
4. Автомобилист - Металлург Мг
5 - 3
5. Металлург Мг - Автомобилист
5 - 2
6. Автомобилист - Металлург Мг
5 - 3
7. Металлург Мг - Автомобилист
3 - 2
4 - 3
Локомотив - Трактор
Локомотив - Трактор
4 - 0
1. Локомотив - Трактор
5 - 2
2. Локомотив - Трактор
3 - 2
3. Трактор - Локомотив
1 - 2
4. Трактор - Локомотив
0 - 3
4 - 0
1/4 финала
СКА - Автомобилист
СКА - Автомобилист
1 - 4
1. СКА - Автомобилист
2 - 3
2. СКА - Автомобилист
1 - 3
3. Автомобилист - СКА
2 - 1
4. Автомобилист - СКА
2 - 5
5. СКА - Автомобилист
4 - 5
1 - 4
Металлург Мг - Спартак
Металлург Мг - Спартак
4 - 2
1. Металлург Мг - Спартак
4 - 0
2. Металлург Мг - Спартак
1 - 0
3. Спартак - Металлург Мг
5 - 2
4. Спартак - Металлург Мг
1 - 0
5. Металлург Мг - Спартак
5 - 3
6. Спартак - Металлург Мг
0 - 3
4 - 2
Динамо М - Трактор
Динамо М - Трактор
0 - 4
1. Динамо М - Трактор
2 - 4
2. Динамо М - Трактор
4 - 5
3. Трактор - Динамо М
3 - 2
4. Трактор - Динамо М
5 - 4
0 - 4
Авангард - Локомотив
Авангард - Локомотив
3 - 4
1. Авангард - Локомотив
1 - 2
2. Авангард - Локомотив
0 - 7
3. Локомотив - Авангард
1 - 2
4. Локомотив - Авангард
3 - 1
5. Авангард - Локомотив
4 - 2
6. Локомотив - Авангард
2 - 3
7. Авангард - Локомотив
0 - 2
3 - 4
1/4 финала конференции
Металлург Мг - Амур
Металлург Мг - Амур
4 - 2
1. Металлург Мг - Амур
2 - 1
2. Металлург Мг - Амур
2 - 3
3. Амур - Металлург Мг
2 - 3
4. Амур - Металлург Мг
5 - 2
5. Металлург Мг - Амур
3 - 1
6. Амур - Металлург Мг
2 - 3
4 - 2
СКА - Торпедо
СКА - Торпедо
4 - 1
1. СКА - Торпедо
2 - 5
2. СКА - Торпедо
3 - 2
3. Торпедо - СКА
2 - 5
4. Торпедо - СКА
1 - 4
5. СКА - Торпедо
3 - 0
4 - 1
Динамо М - Динамо Мн
Динамо М - Динамо Мн
4 - 2
1. Динамо М - Динамо Мн
4 - 1
2. Динамо М - Динамо Мн
4 - 3
3. Динамо Мн - Динамо М
3 - 1
4. Динамо Мн - Динамо М
2 - 3
5. Динамо М - Динамо Мн
1 - 2
6. Динамо Мн - Динамо М
1 - 3
4 - 2
Авангард - Лада
Авангард - Лада
4 - 1
1. Авангард - Лада
5 - 1
2. Авангард - Лада
3 - 2
3. Лада - Авангард
1 - 3
4. Лада - Авангард
4 - 1
5. Авангард - Лада
4 - 0
4 - 1
Локомотив - ЦСКА
Локомотив - ЦСКА
4 - 1
1. Локомотив - ЦСКА
0 - 4
2. Локомотив - ЦСКА
2 - 1
3. ЦСКА - Локомотив
2 - 3
4. ЦСКА - Локомотив
1 - 2
5. Локомотив - ЦСКА
6 - 3
4 - 1
Ак Барс - Автомобилист
Ак Барс - Автомобилист
1 - 4
1. Ак Барс - Автомобилист
1 - 2
2. Ак Барс - Автомобилист
0 - 4
3. Автомобилист - Ак Барс
3 - 1
4. Автомобилист - Ак Барс
0 - 5
5. Ак Барс - Автомобилист
1 - 2
1 - 4
Спартак - Северсталь
Спартак - Северсталь
4 - 1
1. Спартак - Северсталь
3 - 2
2. Спартак - Северсталь
1 - 2
3. Северсталь - Спартак
3 - 7
4. Северсталь - Спартак
4 - 5
5. Спартак - Северсталь
5 - 1
4 - 1
Сал. Юлаев - Трактор
Сал. Юлаев - Трактор
2 - 4
1. Сал. Юлаев - Трактор
2 - 3
2. Сал. Юлаев - Трактор
4 - 1
3. Трактор - Сал. Юлаев
3 - 2
4. Трактор - Сал. Юлаев
2 - 3
5. Сал. Юлаев - Трактор
1 - 2
6. Трактор - Сал. Юлаев
4 - 2
2 - 4
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24.04
24.04 19:00
Локомотив – Металлург Мг
 1 : 2
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