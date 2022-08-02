В «Авангарде» рассказали о ходе продажи абонементов на следующий сезон

Председатель совета директоров «Авангарда» Александр Крылов рассказал о ходе продажи абонементов на сезон-2022/23.

— Сколько уже продано абонементов?

— Ситуация настолько стремительно меняется, что я не хотел бы называть какие-то конкретные цифры. Сейчас могу ошибиться практически в два раза. Продажи стартовали хорошо. Могу сказать только одно: они очень сильно превышают наши предположения о том, как будут продаваться абонементы. У нас уже продан один бизнес-лаунж. На самом деле спрос очень большой. Наверное, мы немного поторопились с точки зрения ценовой политики и предложения.

С 2018 года «Авангард» играл в Балашихе из-за сноса старой арены в Омске, состояние которой было признано аварийным. 1 октября состоится открытие новой арены, команда начнет выступать на ней с сезона-2022/23.