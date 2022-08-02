В «Авангарде» намерены задействовать минимум 10 воспитанников в основной команде

Александр Крылов, председатель совета директоров «Авангарда», рассказал об изменениях в работе вертикали клуба.

— Мы обсудили вертикаль КХЛ — ВХЛ — МХЛ, которая в прошлом году отработала слабо. В рамках этого процесса у нас появился человек по фамилии Свитов, который будет отвечать за перемещение хоккеистов по этой вертикали.

Генеральным менеджером Волковым всему его штабу поставлена задача, чтобы в основной команде было задействовано минимум 10 воспитанников. Максимальная цифра — 13. Также обсудили ход строительства арены, программу маркетинга по продаже абонементов и билетов, программу развития хоккея. Это основные ключевые темы.

— Есть ли планы взять кого-то в аренду из Северной Америки?

— Таких планов точно нет. У нас достаточно своих воспитанников. «Программа тринадцати» довольно успешно выполняется. Давайте будем ориентироваться на своих хоккеистов и развивать их.