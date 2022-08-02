Форвард «Автомобилиста» Макеев выбыл до конца регулярного чемпионата КХЛ из-за разрыва крестообразных связок

По информации «СЭ», нападающий «Автомобилиста» Алексей Макеев получил серьезную травму.

Из-за разрыва крестообразных связок он выбыл на долгий срок, в лучшем случае вернется на лед к концу регулярного чемпионата КХЛ.

В прошлом сезоне 30-летний Макеев набрал 23 (11+12) очка в 34 матчах за «Автомобилист».