Илья Воробьев: «Во втором периоде мы проиграли матч»
Главный тренер магнитогорского «Металлурга» Илья Воробьев прокомментировал поражение от челябинского «Трактора» (4:6) во втором матче финала Восточной конференции.
— Второй период нам совсем не удался. В этом была разница. Во втором периоде мы проиграли матч.
— Что не получилось сегодня? Показалось, что челябинцы зацепились за большинство в первом периоде.
— Есть некоторые моменты во втором периоде, которые мы сделали не так. Мы играли — в этом была проблема. Второй период — совсем другая игра в КХЛ. Надо действовать правильно. Мы, к сожалению, это не сделали. У нас был отличный второй период в прошлом матче, но в этом — нет.
— Иван Налимов после выхода на замену отыграл на ноль. Это добавляет ему шансов начать следующий матч в основе?
— Нет.
— Сколько в неудачном втором периоде «физики»? Сказывается тяжелая прошлая серия?
— Если я сейчас так скажу, получится, что я ищу оправдания. Причины и разбор будет в раздевалке с ребятами. Возможно, свежести не хватило в принятии решений. Но не хочу искать оправдания. Мы разберемся.
— Чем объясните неаккуратные действия в своей зоне в первом и втором периодах, которые приводили к опасным моментам?
— Это не был наш план на второй период. План был совсем другой. Мы не выполнили его и не сыграли правильно.
Счет в серии между «Магниткой» и «Трактором» стал ничейным 1-1. Следующая встреча команд пройдет 7 апреля в Челябинске.
|Финалы конференций
|Счет в серии
|
Металлург - Трактор
|1 - 1
|
СКА - ЦСКА
|1 - 1
|1/2 финала конференции
|
СКА - Спартак
|4 - 1
|
Металлург - Авангард
|4 - 3
|
ЦСКА - Динамо М
ЦСКА - Динамо М
4 - 0
|4 - 0
|
Трактор - Сал. Юлаев
|4 - 2
|1/4 финала конференции
|
Динамо М - Северсталь
|4 - 3
|
СКА - Динамо Мн
СКА - Динамо Мн
4 - 0
|4 - 0
|
Ак Барс - Авангард
|2 - 4
|
Сал. Юлаев - Сибирь
|4 - 1
|
Трактор - Нефтехимик
Трактор - Нефтехимик
4 - 0
|4 - 0
|
ЦСКА - Локомотив
ЦСКА - Локомотив
4 - 0
|4 - 0
|
Металлург - Барыс
|4 - 1
|5.04
|17:00
|
Металлург – Трактор
|4 : 6