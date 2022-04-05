Илья Воробьев: «Во втором периоде мы проиграли матч»

Главный тренер магнитогорского «Металлурга» Илья Воробьев прокомментировал поражение от челябинского «Трактора» (4:6) во втором матче финала Восточной конференции.

— Второй период нам совсем не удался. В этом была разница. Во втором периоде мы проиграли матч.

— Что не получилось сегодня? Показалось, что челябинцы зацепились за большинство в первом периоде.

— Есть некоторые моменты во втором периоде, которые мы сделали не так. Мы играли — в этом была проблема. Второй период — совсем другая игра в КХЛ. Надо действовать правильно. Мы, к сожалению, это не сделали. У нас был отличный второй период в прошлом матче, но в этом — нет.

— Иван Налимов после выхода на замену отыграл на ноль. Это добавляет ему шансов начать следующий матч в основе?

— Нет.

— Сколько в неудачном втором периоде «физики»? Сказывается тяжелая прошлая серия?

— Если я сейчас так скажу, получится, что я ищу оправдания. Причины и разбор будет в раздевалке с ребятами. Возможно, свежести не хватило в принятии решений. Но не хочу искать оправдания. Мы разберемся.

— Чем объясните неаккуратные действия в своей зоне в первом и втором периодах, которые приводили к опасным моментам?

— Это не был наш план на второй период. План был совсем другой. Мы не выполнили его и не сыграли правильно.

Счет в серии между «Магниткой» и «Трактором» стал ничейным 1-1. Следующая встреча команд пройдет 7 апреля в Челябинске.