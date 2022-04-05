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Илья Воробьев: «Во втором периоде мы проиграли матч»

Тренер «Металлурга» прокомментировал поражение от «Трактора» во втором матче финала Восточной конференции
Михаил Скрыль
Корреспондент
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Главный тренер магнитогорского «Металлурга» Илья Воробьев прокомментировал поражение от челябинского «Трактора» (4:6) во втором матче финала Восточной конференции.

— Второй период нам совсем не удался. В этом была разница. Во втором периоде мы проиграли матч.

— Что не получилось сегодня? Показалось, что челябинцы зацепились за большинство в первом периоде.

— Есть некоторые моменты во втором периоде, которые мы сделали не так. Мы играли — в этом была проблема. Второй период — совсем другая игра в КХЛ. Надо действовать правильно. Мы, к сожалению, это не сделали. У нас был отличный второй период в прошлом матче, но в этом — нет.

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— Иван Налимов после выхода на замену отыграл на ноль. Это добавляет ему шансов начать следующий матч в основе?

— Нет.

— Сколько в неудачном втором периоде «физики»? Сказывается тяжелая прошлая серия?

— Если я сейчас так скажу, получится, что я ищу оправдания. Причины и разбор будет в раздевалке с ребятами. Возможно, свежести не хватило в принятии решений. Но не хочу искать оправдания. Мы разберемся.

— Чем объясните неаккуратные действия в своей зоне в первом и втором периодах, которые приводили к опасным моментам?

— Это не был наш план на второй период. План был совсем другой. Мы не выполнили его и не сыграли правильно.

Счет в серии между «Магниткой» и «Трактором» стал ничейным 1-1. Следующая встреча команд пройдет 7 апреля в Челябинске.

Илья Воробьев
Хоккей
КХЛ
ХК Металлург (Магнитогорск)
ХК Трактор
Кубок Гагарина
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3. Спартак - СКА
1 - 2
4. Спартак - СКА
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Металлург - Авангард
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2 - 5
4. Авангард - Металлург
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5. Металлург - Авангард
5 - 2
6. Авангард - Металлург
5 - 1
7. Металлург - Авангард
4 - 0
4 - 3
ЦСКА - Динамо М
ЦСКА - Динамо М
4 - 0
1. ЦСКА - Динамо М
3 - 2
2. ЦСКА - Динамо М
4 - 2
3. Динамо М - ЦСКА
1 - 2
4. Динамо М - ЦСКА
3 - 6
4 - 0
Трактор - Сал. Юлаев
Трактор - Сал. Юлаев
4 - 2
1. Трактор - Сал. Юлаев
0 - 1
2. Трактор - Сал. Юлаев
4 - 1
3. Сал. Юлаев - Трактор
3 - 1
4. Сал. Юлаев - Трактор
1 - 7
5. Трактор - Сал. Юлаев
2 - 1
6. Сал. Юлаев - Трактор
1 - 2
4 - 2
1/4 финала конференции
Динамо М - Северсталь
Динамо М - Северсталь
4 - 3
1. Динамо М - Северсталь
3 - 6
2. Динамо М - Северсталь
3 - 4
3. Северсталь - Динамо М
1 - 3
4. Северсталь - Динамо М
2 - 3
5. Динамо М - Северсталь
5 - 2
6. Северсталь - Динамо М
3 - 2
7. Динамо М - Северсталь
2 - 1
4 - 3
СКА - Динамо Мн
СКА - Динамо Мн
4 - 0
1. СКА - Динамо Мн
8 - 3
2. СКА - Динамо Мн
3 - 1
3. Динамо Мн - СКА
2 - 3
4. Динамо Мн - СКА
3 - 4
4 - 0
Ак Барс - Авангард
Ак Барс - Авангард
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2 - 0
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Сал. Юлаев - Сибирь
Сал. Юлаев - Сибирь
4 - 1
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2. Сал. Юлаев - Сибирь
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3. Сибирь - Сал. Юлаев
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4. Сибирь - Сал. Юлаев
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5. Сал. Юлаев - Сибирь
3 - 2
4 - 1
Трактор - Нефтехимик
Трактор - Нефтехимик
4 - 0
1. Трактор - Нефтехимик
4 - 3
2. Трактор - Нефтехимик
2 - 1
3. Нефтехимик - Трактор
2 - 3
4. Нефтехимик - Трактор
2 - 3
4 - 0
ЦСКА - Локомотив
ЦСКА - Локомотив
4 - 0
1. ЦСКА - Локомотив
4 - 3
2. ЦСКА - Локомотив
4 - 1
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Металлург - Барыс
Металлург - Барыс
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1. Металлург - Барыс
2 - 3
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Металлург – Трактор
 4 : 6
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