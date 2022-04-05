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Сегодня, 20:00

Ждали скуку — получили феерию. Финалисты «Востока» устроили голевое супершоу

«Трактор» одержал победу над «Металлургом» во втором матче финала плей-офф КХЛ на «Востоке»
Артур Хайруллин
Заместитель шефа отдела хоккея
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Хоккеисты «Трактора».
Фото ХК «Трактор»
«Трактор» победил 6:4 и сравнял счет в серии с «Магниткой».

КХЛ. Кубок Гагарина. Финал конференций. Восток. Второй матч
«Металлург» (Магнитогорск) — «Трактор» (Челябинск) — 4:6 (0:0, 2:4, 2:2)
Голы: Калинин — 1 (Яруллин, Тертышный), 22:43 — 0:1. Никонцев — 4 (бол., Майе, Чибисов), 28:37 — 1:1. Яруллин — 2 (Калинин, Пилут), 32:50 — 1:2. Капустин — 2 (Фатеев, Бэйлен), 35:33 — 1:3. Яковлев — 1 (Чибисов), 36:03 — 2:3. Ткачев — 1 (Пилут, Яруллин), 39:16 — 2:4. Ткачев — 2 (бол., Тертышный, Пилут), 41:49 — 2:5. Лайпсик — 6 (бол., Яковлев), 47:29 — 3:5. Голдобин — 5 (Коростелев, Майе), 52:59 — 4:5. Гика — 5 (п.в.), 58:40 — 4:6.
Вратари: Кошечкин (Налимов, 41:50, 47:10 — 47:29, 51:20 — 52:29, 58:31 — 58:40) — Вилл.
Штраф: 9 — 15.
Броски: 39 (11+13+15) — 33 (10+15+8).
Судьи: Белов, Оскирко.
5 апреля. Магнитогорск. «Арена-Металлург».
Счет в серии: 1-1.

«Трактор» снова без Седлака и Пулккинена

Когда дело доходит до стадии финалов конференций, зрелищную игру требовать сложно. Не блещут открытой игрой СКА и ЦСКА, но на фоне серии «Магнитки» с «Трактором» на «Западе» просто потрясающий хоккей.

Нападающий «Металлурга» Никита Коростелев после первого периода второго матча дважды повторил во флеш-интервью: «Трактор» — вязкая команда». Кто спорит-то? Вот только и магнитогорцы действуют далеко не так открыто, как в серии с «Авангардом». Сколько там теперь рекорд по заброшенным шайбам за серию, 51? Вот бы в финале «Востока» хотя б треть от этого забили. Так думали многие до серии.

 
Николай Голдобин поздравляет Артема Земченка с&nbsp;заброшенной шайбой в&nbsp;ворота &laquo;Трактора&raquo;. Гол-шедевр не спас «Трактор». Победу «Магнитке» принес форвард, который еще не забивал в плей-офф

По креативу челябинцев, и без того не самому великому, сильно бьет отсутствие двух нападающих — чеха Лукаша Седлака и финна Теему Пулккинена. У обоих травмы, и в Магнитогорск они даже не поехали. В результате Анвару Гатиятулину пришлось перекраивать звенья, и порой кажется, что игроки впервые видят друг друга — видимо, настолько привыкли играть в предыдущих сочетаниях.

Самым ярким моментом первого периода стало попадание шайбы в бутылочку на воротах Романа Вилла после вброса в зону от Ярослава Хабарова. Кажется, защитник «Магнитки» что-то знает об отскоках на домашней арене — два раза он бросал в одну точку в борту, и она отскакивала прямо на ворота соперника. Вилл был наготове.

Драка стала предвестником голов

С началом второго периода игра заметно оживилась. В контратаке Джош Карри сделал передачу на Чибисова, но Вилл шикарным сейвом спас команду.

А уже через пару смен гости открыли счет благодаря шикарной комбинации. Тертышный отпасовал на Яруллина, который вовремя вырезал диагональ на свободного Калинина. Капитан «Трактора» открыл счет своим голам в плей-офф.

Канадец Карри зарекомендовал себя бойцом за дебютный сезон в КХЛ. Может и забить, и потолкаться. Стычка с защитником «Трактора» Телегиным и привела к яркой драке: победителем достаточно неожиданно оказался молодой и не самый мощный Телегин, а Карри отправился в раздевалку с окровавленной рукой.

Отыграться «Магнитке» помогли удаления соперника: сначала в штрафной бокс отправился Ткачев, а затем и Бывальцев переборщил в борьбе на пятаке. Втроем челябинцы отбились, но атака хозяев привела к голу Никонцева.

Альберта Яруллина было за что критиковать по ходу плей-офф — защитник первой пары частенько ошибался и зарабатывал невынужденные удаления. Но за вторую игру в Магнитогорске Яруллин заслуживает только восхищения. После классной передачи на первый гол он забросил вторую шайбу «Трактора», прошив Кошечкина броском от синей линии.

В третьем голе не лучшим образом сыграл Кошечкин — он слишком долго перемещался после отскока от борта и Капустин удачно сыграл на пятаке.

Хозяева отыграли одну шайбу после классного броска Яковлева, но челябинцы вернули преимущество в два гола после затяжной атаки и точного броска Ткачева в касание.

Ткачев за 11 предыдущих матчей не забил ни разу, но в Магнитогорске его прорвало. После передачи Тертышного он поражал уже пустые ворота и оформил дубль.

«Магнитка» героическими усилиями отыграла две шайбы, но большего добиться не удалось. Гика установил окончательный счет броском по пустым воротам, и команды едут в Челябинск при равном счете. И что там насчет зрелищного хоккея?

 

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