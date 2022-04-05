Анвар Гатиятулин: «Разобрали допущенные ошибки. Ребята услышали нас»
Главный тренер челябинского «Трактора» Анвар Гатиятулин прокомментировал победу над магнитогорским «Металлургом» (6:4) во втором матче финала Восточной конференции.
— Проанализировали прошлую игру, посмотрели, что надо поменять, что усилить. Разобрали допущенные ошибки. Ребята — молодцы, услышали нас. С первых секунд сыграли так, как мы договаривались. Показали характер. Много играли в меньшинстве, потратили много сил, но удалось довести матч до победы.
— За счет чего удалось забросить шесть шайб? Что скажете по Роману Виллу? Показалось, что он в конце упустил свою игру.
— Я так не считаю. Роман сыграл уверенно, на своем уровне. Были ошибки в обороне. По заброшенным шайбам: создали моменты и реализовали их. Концовка получилась скомканной. Важно было победить.
— Есть новости по здоровью Лукаша Седлака и Тему Пулккинена?
— Ребята занимаются по индивидуальной программе. По их появлению в составе пока нет конкретики.
— Согласны, что как только «Трактор» добавлял нестандартных решений в атаке, у обороны «Магнитки» возникали проблемы?
— Мы хорошо контролировали шайбу. Уделяем этому внимание. Создавали неплохие моменты. Игра показала, что сыграли более уверенно по контролю шайбы.
— То есть после первого матча уделяли внимание именно контролю шайбы в атаке?
— Мы в каждой игре ставим задачу больше владеть шайбой. Не всегда это получается. Сегодня получилось — здорово.
— Согласны, что «Трактор» образца второго периода — идеальная команда в вашем понимании?
— Не знаю, что такое идеальная. Мы с предсезонки работаем над всеми компонентами. Не во всех матчах это получается. Сегодня мы хорошо провели и первый, и второй, и третий периоды.
Счет в серии между «Магниткой» и «Трактором» стал ничейным 1-1. Следующая встреча команд пройдет 7 апреля в Челябинске.
|Финалы конференций
|Счет в серии
|
Металлург - Трактор
|1 - 1
|
СКА - ЦСКА
|1 - 1
|1/2 финала конференции
|
СКА - Спартак
|4 - 1
|
Металлург - Авангард
|4 - 3
|
ЦСКА - Динамо М
ЦСКА - Динамо М
4 - 0
|4 - 0
|
Трактор - Сал. Юлаев
|4 - 2
|1/4 финала конференции
|
Динамо М - Северсталь
|4 - 3
|
СКА - Динамо Мн
СКА - Динамо Мн
4 - 0
|4 - 0
|
Ак Барс - Авангард
|2 - 4
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Сал. Юлаев - Сибирь
|4 - 1
|
Трактор - Нефтехимик
Трактор - Нефтехимик
4 - 0
|4 - 0
|
ЦСКА - Локомотив
ЦСКА - Локомотив
4 - 0
|4 - 0
|
Металлург - Барыс
|4 - 1
|5.04
|17:00
|
Металлург – Трактор
|4 : 6