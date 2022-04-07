«Трактор» обыгрывает «Металлург» после второго периода

«Трактор» обыгрывает «Металлург» со счетом 1:0 после второго периода третьего матча финальной серии Восточной конференции.

Заброшенной шайбой в большинстве отметился Лоуренс Пилут.

Во втором отрезке времени челябинская команда сделала 7 бросков в створ ворот соперника, а магнитогорский клуб — 10.

На данный момент счет в серии «Трактор» — «Металлург» ничейный 1-1. Четвертая игра пройдет в Челябинске 9 апреля.