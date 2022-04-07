Чемпион мира в составе сборной России рассказал, зачем ему паспорт Израиля

Бывший защитник КХЛ, чемпион мира-2012 Евгений Рясенский в интервью «СЭ» рассказал о своем двойном гражданстве.

— Слышал, что у вас есть гражданство Израиля. Это правда?

— Да, правда, ну я через жену сделал, у нее там семья: прадедушка, дедушка. Там смотрят на родственников. Оформили гражданство, чтобы без шенгенской визы путешествовать. Это еще три или четыре года назад было. Сейчас паспорт просто лежит дома.