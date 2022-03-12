Известный телекомментатор Денис Казанский в интервью «СЭ» высказался о главном тренере СКА Романе Ротенберге.

— За СКА наблюдать приятно. Команда всегда нацелена на атаку. В КХЛ многие практикуют «тяжелый» хоккей, прикрываясь словом «системность». Что сильно бьет по зрелищности. А СКА и «Магнитка» — играющие команды. Приятно смотреть.

— Значит, из Романа Ротенберга получился приличный тренер?

— С одной стороны, все определяет результат. А с другой... Разве кто-то скажет, что Игорь Никитин — плохой тренер? Хотя и сгорел с «Локомотивом» 0:4. В данном случае мы говорим о конкретной серии. В матчах с минским «Динамо» Ротенберг объективно был очень хорош. Его команда играла ярко, в атаку, с соперником разобрались без особых проблем. Теперь посмотрим, что будет во втором раунде, где СКА встретится со «Спартаком».

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