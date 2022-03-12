Известный телекомментатор Денис Казанский в интервью «СЭ» поделился мнением о главном тренере «Северстали» Андрее Разине.

— Какая команда в плей-офф вас восхитила?

— «Северсталь». Андрей Разин провел очень качественную работу. Впечатлило, как команда забрала у «Динамо» два московских матча. Как решила проблему Шипачева и первого звена. У «Северстали» есть и кураж, и грамотный план. То, что называется game management — управление игрой. Роскошная работа Разина!

Но «Динамо» по уровню индивидуального мастерства гораздо мощнее, потому и вернулось в серию, одержав три победы подряд. Ближайшая битва в субботу, в Череповце. Учитывая фантастическую поддержку трибун и запредельный настрой игроков «Северстали», наверное, все в этой паре решится в седьмом матче. Если череповчане дожмут динамовцев и выйдут в четвертьфинал, не удивлюсь.

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