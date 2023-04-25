Сушинский ответил на критику финала Кубка Гагарина в незрелищности

Чемпион мира Максим Сушинский поделился впечатлениями от финала Кубка Гагарина между ЦСКА и «Ак Барсом».

«Я смотрел только одну игру. Она была достаточно хорошей и интересной. Согласен ли, что финал получается незрелищным, поскольку команды играют в закрытый хоккей? Тут главное результат. У каждого тренера есть свое видение, как его добиться. Они играют в тот хоккей, который приносит им успех. Поражение ЦСКА пойдет на пользу КХЛ? Я не заинтересован в победе ни одной из команд. Мне, как зрителю, будет интересно посмотреть седьмой матч. Перекрестный плей-офф придаст зрелищности Кубку Гагарина? Наверное да, посмотрим. Но я считаю, что интереснее, когда играет «Металлург» и «Авангард», чем ЦСКА и «Авангард». Посмотрим, оба варианта хороши, ни больше ни меньше», — приводит слова Сушинского «Спорт День за Днем».

На данный момент армейцы ведут в серии до четырех побед со счетом 3-1. Во вторник, 25 апреля, в Казани пройдет пятый матч между командами.