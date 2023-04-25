Терещенко: «Болельщикам лучше, чтобы ЦСКА проиграл в пятом матче финала»

Бывший нападающий «Ак Барса» Алексей Терещенко поделился впечатлениями от финала Кубка Гагарина между ЦСКА и «Ак Барсом».

«Хороший финал, хороший. Больше нечего сказать. Финал получается незрелищным, поскольку команды играют в достаточно закрытый хоккей? Я не согласен. Никто не играет в защиту. Не знаю, кто говорит, что команды играют в защитный хоккей. Нормально играют ЦСКА с «Ак Барсом». Поражение ЦСКА пойдет на пользу лиге? Ребята играют в первую очередь ради победы, клубов. Они играют ради болельщиков. Не для лиги. Болельщикам лучше, чтобы ЦСКА проиграл. Сыграют семь матчей. Перекрестный плей-офф придаст зрелищности Кубку Гагарина? Наверное, да. Можно было бы сделать, чтобы в плей-офф выходили первые 16 команд регулярного чемпионата», — приводит слова Терещенко «Спорт День за Днем».

На данный момент армейцы ведут в серии до четырех побед со счетом 3-1. Во вторник, 25 апреля, в Казани пройдет пятый матч между командами.