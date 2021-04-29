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Сушинский — о победе «Авангарда»: «Скучный хоккей ЦСКА, думаю, никому не нравится»

11:44
28 апреля. Балашиха. «Авангард» — ЦСКА — 1:0. Марио Кемпе и Вилле Покка. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
28 апреля. Балашиха. «Авангард» — ЦСКА — 1:0. Марио Кемпе и Вилле Покка. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Бывший президент «Авангарда» Максим Сушинский прокомментировал победу над ЦСКА в финальной серии Кубка Гагарина.

28&nbsp;апреля. &laquo;Авангард&raquo;&nbsp;&mdash; ЦСКА&nbsp;&mdash; 1:0. Первые секунды после победы омичей в&nbsp;Кубке Гагарина.«Авангард» — чемпион! Впервые в истории КХЛ

«Долгожданная победа! Но все к этому шло. Мне радостно, что клуб вернулся в элиту российского хоккея. И сейчас об Омске буду говорить как раньше. Когда еще я играл в клубе, то про «Авангард» писали больше, чем другие о других. Все видели, что творится в Омске, это настоящий праздник! Надеюсь, следующая победа не заставит себя так долго ждать.

Можно ли сказать, что скрытый финал был с Казанью? Может быть. Там была серия поровнее, здесь же я видел превосходство «Авангарда» в сумме мастерства. Понятно, что ЦСКА — обученная команда, у них хорошая защита. Но у них есть одно звено, которое может забить. У Омска же может забить любое звено", — сказал Сушинский «СЭ».

Также бывший руководитель клуба отметил, что армейцы играют в скучный хоккей:

«Честно говоря, скучный хоккей ЦСКА, думаю, никому не нравится. Я за другой хоккей! С той же Казанью было много моментов, был яркий хоккей», — отметил Сушинский.

«Авангард» в финальной серии Кубка Гагарина обыграл ЦСКА со счетом 4-2 и впервые в своей истории стал обладателем трофея.

(Владислав Флегонтов)

28&nbsp;апреля. Балашиха. &laquo;Авангард&raquo;&nbsp;&mdash; ЦСКА&nbsp;&mdash; 1:0.

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Материалы сюжета: Кубок Гагарина 2021: финал ЦСКА — «Авангард» — главная серия плей-офф КХЛ сезона 2020/21 — расписание и результаты, новости и обзоры