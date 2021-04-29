Бывший президент «Авангарда» Максим Сушинский прокомментировал победу над ЦСКА в финальной серии Кубка Гагарина.

«Долгожданная победа! Но все к этому шло. Мне радостно, что клуб вернулся в элиту российского хоккея. И сейчас об Омске буду говорить как раньше. Когда еще я играл в клубе, то про «Авангард» писали больше, чем другие о других. Все видели, что творится в Омске, это настоящий праздник! Надеюсь, следующая победа не заставит себя так долго ждать.

Можно ли сказать, что скрытый финал был с Казанью? Может быть. Там была серия поровнее, здесь же я видел превосходство «Авангарда» в сумме мастерства. Понятно, что ЦСКА — обученная команда, у них хорошая защита. Но у них есть одно звено, которое может забить. У Омска же может забить любое звено", — сказал Сушинский «СЭ».

Также бывший руководитель клуба отметил, что армейцы играют в скучный хоккей:

«Честно говоря, скучный хоккей ЦСКА, думаю, никому не нравится. Я за другой хоккей! С той же Казанью было много моментов, был яркий хоккей», — отметил Сушинский.

«Авангард» в финальной серии Кубка Гагарина обыграл ЦСКА со счетом 4-2 и впервые в своей истории стал обладателем трофея.

(Владислав Флегонтов)