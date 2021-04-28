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«Авангард» — чемпион! Впервые в истории КХЛ

Павел Климовицкий
Павел Климовицкий
Шеф-редактор по спецпроектам:
28 апреля 2021, 21:30

Статья опубликована в газете под заголовком: ««Авангард» – первый!»

№ 8430, от 29.04.2021

28 апреля. «Авангард» — ЦСКА — 1:0. Первые секунды после победы омичей в Кубке Гагарина. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II 28 апреля. «Авангард» — ЦСКА — 1:0. Омичи остановили армейцев и взяли Кубок Гагарина. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
28 апреля. «Авангард» — ЦСКА — 1:0. Первые секунды после победы омичей в Кубке Гагарина. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Теги:
«Ястребы» обыграли ЦСКА в шестом матче финала Кубка Гагарина — 1:0.

КХЛ. Кубок Гагарина-2021. Финал. Шестой матч
«Авангард» (Омск) — ЦСКА — 1:0 (1:0, 0:0, 0:0)
Гол: Толчинский — 6 (Каски), 19:28 — 1:0.
Вратари: Грубец — Юханссон (59:24).
Штраф: 4 — 2.
Броски: 23 (10+10+3) — 25 (11+9+5).
Судьи: Гашилов, Наумов.
28 апреля. Балашиха. ЛД «Арена Балашиха».
Счет в серии: 4-2.

Боб Хартли и&nbsp;Илья Ковальчук.Уникальная история! Ковальчук и Хартли были связкой в НХЛ — а Кубок выиграли с «Авангардом»

В КХЛ — новый чемпион! Седьмой чемпион в истории. Финал Кубка Гагарина вышел таким же по составу, как и в последний раз, финалы конференций тоже никого не удивили своими участниками, но окончание сезона получилось для лиги свежим.

«Авангард» всегда был суперамбициозен. И в докахаэловские времена, когда один раз, в 2004-м, он все-таки стал чемпионом, и уже в совсем новейшей истории. Но амбициозность почти всегда соседствовала с большим шумом вокруг команды, но не с большими результатами. Ягр, допинг-скандалы, драки на корпоративах, развалившаяся арена — «Авангард» никогда не выпадал из топа самых обсуждаемых клубов. Но кубков не было, финал только один, а «Ястребы» даже с бюджетом олигарха умудрились как-то пролететь мимо плей-офф.

После прихода Александра Крылова «Авангард» не стал менее шумным. Наоборот, он с приличным отрывом возглавил инфопространство КХЛ по числу громких новостей о клубе. Иногда казалось, что это вредит команде. Но вместе с медийным прогрессом шел и реальный спортивный рост.

Боб Хартли в первый же сезон в лиге вывел «Авангард» в финал Кубка Гагарина. Во второй — с треском провалился, но ему дали еще один шанс. И вместе с рядом решений — подписание Ковальчука, обмен чешского вратаря Грубеца, приглашение американского форварда Буше, большие траты, чтобы забрать как раз у ЦСКА Толчинского — это принесло победу. Хотя не все трансферы «Ястребов» с самого начала казались логичными и правильными.

Два года назад, с Хартли или без, с каким угодно составом, у «Авангарда» против армейцев шансов не было. Что сделать с машиной, да еще и самой быстрой и самой технологичной? Но сейчас ЦСКА, лишившись звезд, уже не первое и не второе. И, что показали два пропущенных гола в меньшинстве в серии в решающие моменты, и не машина тоже.

А путь «Авангарда» к кубку был максимально сложным. «Автомобилист» в первом раунде, «Магнитка» во втором, «Ак Барс» в третьем и ЦСКА на конец — только клубы с большими финансовыми возможностями, которые могут потратить все 900 миллионов под потолком зарплат. Армейцы в 2019-м проиграли только четыре матча в плей-офф — «Авангард» целых восемь, причем и 1:7 от «Металлурга» были, и семь матчей с «барсами». И, конечно, почти две минуты меньшинства «три на пять» сегодня в концовке.

«Авангард» смог сотворить невозможное для КХЛ — сделать ЦСКА беспомощным. Два решающих матча без голов, абсолютная пустота в атаке в нужный момент — еще неделю назад было нереально представить, что действующий чемпион может быть таким.

Но теперь у КХЛ новый чемпион. И Балашиха, и Омск вместе с многочисленными болельщиками «Авангарда» по всей России ликуют. Они полностью заслужили эту победу.

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