«Ястребы» обыграли ЦСКА в шестом матче финала Кубка Гагарина — 1:0.

КХЛ. Кубок Гагарина-2021. Финал. Шестой матч

«Авангард» (Омск) — ЦСКА — 1:0 (1:0, 0:0, 0:0)

Гол: Толчинский — 6 (Каски), 19:28 — 1:0.

Вратари: Грубец — Юханссон (59:24).

Штраф: 4 — 2.

Броски: 23 (10+10+3) — 25 (11+9+5).

Судьи: Гашилов, Наумов.

28 апреля. Балашиха. ЛД «Арена Балашиха».

Счет в серии: 4-2.

В КХЛ — новый чемпион! Седьмой чемпион в истории. Финал Кубка Гагарина вышел таким же по составу, как и в последний раз, финалы конференций тоже никого не удивили своими участниками, но окончание сезона получилось для лиги свежим.

«Авангард» всегда был суперамбициозен. И в докахаэловские времена, когда один раз, в 2004-м, он все-таки стал чемпионом, и уже в совсем новейшей истории. Но амбициозность почти всегда соседствовала с большим шумом вокруг команды, но не с большими результатами. Ягр, допинг-скандалы, драки на корпоративах, развалившаяся арена — «Авангард» никогда не выпадал из топа самых обсуждаемых клубов. Но кубков не было, финал только один, а «Ястребы» даже с бюджетом олигарха умудрились как-то пролететь мимо плей-офф.

После прихода Александра Крылова «Авангард» не стал менее шумным. Наоборот, он с приличным отрывом возглавил инфопространство КХЛ по числу громких новостей о клубе. Иногда казалось, что это вредит команде. Но вместе с медийным прогрессом шел и реальный спортивный рост.

Боб Хартли в первый же сезон в лиге вывел «Авангард» в финал Кубка Гагарина. Во второй — с треском провалился, но ему дали еще один шанс. И вместе с рядом решений — подписание Ковальчука, обмен чешского вратаря Грубеца, приглашение американского форварда Буше, большие траты, чтобы забрать как раз у ЦСКА Толчинского — это принесло победу. Хотя не все трансферы «Ястребов» с самого начала казались логичными и правильными.

Маленький ассистентский шедевр от Оливера Каски — и такой НЕОБХОДИМЫЙ гол Сергея Толчинского своей бывшей команде! pic.twitter.com/QtwlLkculm — ХК Авангард (@hcavangardomsk) April 28, 2021

Два года назад, с Хартли или без, с каким угодно составом, у «Авангарда» против армейцев шансов не было. Что сделать с машиной, да еще и самой быстрой и самой технологичной? Но сейчас ЦСКА, лишившись звезд, уже не первое и не второе. И, что показали два пропущенных гола в меньшинстве в серии в решающие моменты, и не машина тоже.

А путь «Авангарда» к кубку был максимально сложным. «Автомобилист» в первом раунде, «Магнитка» во втором, «Ак Барс» в третьем и ЦСКА на конец — только клубы с большими финансовыми возможностями, которые могут потратить все 900 миллионов под потолком зарплат. Армейцы в 2019-м проиграли только четыре матча в плей-офф — «Авангард» целых восемь, причем и 1:7 от «Металлурга» были, и семь матчей с «барсами». И, конечно, почти две минуты меньшинства «три на пять» сегодня в концовке.

МЫ ОБЛАДАТЕЛИ КУБКА ГАГАРИНА СЕЗОНА 2020/21!!! ??? pic.twitter.com/dIrXFbuYXY — ХК Авангард (@hcavangardomsk) April 28, 2021

«Авангард» смог сотворить невозможное для КХЛ — сделать ЦСКА беспомощным. Два решающих матча без голов, абсолютная пустота в атаке в нужный момент — еще неделю назад было нереально представить, что действующий чемпион может быть таким.

Но теперь у КХЛ новый чемпион. И Балашиха, и Омск вместе с многочисленными болельщиками «Авангарда» по всей России ликуют. Они полностью заслужили эту победу.