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Сушинский — об оскорбительной кричалке Толчинского в адрес ЦСКА: «Сказалось влияние алкоголя»

11:28
Сергей Толчинский. Фото photo.khl.ru
Сергей Толчинский. Фото photo.khl.ru
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Бывший президент «Авангарда» Максим Сушинский прокомментировал тот факт, что игрок омичей Сергей Толчинский не сдержал эмоций после победы в финале Кубка Гагарина над ЦСКА.

Нападающий &laquo;Авангарда&raquo; Сергей Толчинский.«Он попросил зарплату, которой не достоин». «Авангард» выкупил героя плей-офф у ЦСКА за 85 миллионов — и не прогадал

После празднования на льду и раздевалке 26-летний хоккеист раздавал автографы на улице. Услышав одиночное скандирование «Омский Авангард», игрок выкрикнул оскорбительное выражение в стиле «Собака, побеждать коней, побеждать». После этого вместе с окружавшими его болельщиками еще дважды повторил нецензурную кричалку.

Видео опубликовал Telegam-канал Ofnews.

«Тут, скорее всего, захлестнули эмоции. Я же его забрал из ЦСКА, он там не попадал в состав. Если, конечно, что-то было некорректное, то я не буду его поддерживать. Тут сказалось влияние алкоголя и само празднование. На это не надо обращать внимания, главное — он доказал себе и ЦСКА, что был готов играть в основном составе», — сказал Сушинский «СЭ».

Толчинский является воспитанником ЦСКА, выступал за красно-синих с 2018 по 2020 год, а также играл за команды системы клуба — «Красную Армию» и «Звезду».

«Авангард» в финальной серии Кубка Гагарина обыграл ЦСКА со счетом 4-2 и впервые в своей истории стал обладателем трофея. В 24 матчах плей-офф Толчинский набрал 20 (6+14) очков и был признан самым ценным хоккеистом Кубка Гагарина.

(Владислав Флегонтов)

28&nbsp;апреля. Балашиха. &laquo;Авангард&raquo;&nbsp;&mdash; ЦСКА&nbsp;&mdash; 1:0.

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Материалы сюжета: Кубок Гагарина 2021: финал ЦСКА — «Авангард» — главная серия плей-офф КХЛ сезона 2020/21 — расписание и результаты, новости и обзоры