Бывший президент «Авангарда» Максим Сушинский прокомментировал тот факт, что игрок омичей Сергей Толчинский не сдержал эмоций после победы в финале Кубка Гагарина над ЦСКА.

После празднования на льду и раздевалке 26-летний хоккеист раздавал автографы на улице. Услышав одиночное скандирование «Омский Авангард», игрок выкрикнул оскорбительное выражение в стиле «Собака, побеждать коней, побеждать». После этого вместе с окружавшими его болельщиками еще дважды повторил нецензурную кричалку.

Видео опубликовал Telegam-канал Ofnews.

«Тут, скорее всего, захлестнули эмоции. Я же его забрал из ЦСКА, он там не попадал в состав. Если, конечно, что-то было некорректное, то я не буду его поддерживать. Тут сказалось влияние алкоголя и само празднование. На это не надо обращать внимания, главное — он доказал себе и ЦСКА, что был готов играть в основном составе», — сказал Сушинский «СЭ».

Толчинский является воспитанником ЦСКА, выступал за красно-синих с 2018 по 2020 год, а также играл за команды системы клуба — «Красную Армию» и «Звезду».

«Авангард» в финальной серии Кубка Гагарина обыграл ЦСКА со счетом 4-2 и впервые в своей истории стал обладателем трофея. В 24 матчах плей-офф Толчинский набрал 20 (6+14) очков и был признан самым ценным хоккеистом Кубка Гагарина.

(Владислав Флегонтов)