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«Он нас все за... мучил». Речь Ковальчука в чемпионской раздевалке «Авангарда»

12:17
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Тренер «Авангарда» Боб Хартли поставил на место недостающий шестнадцатый кусок на часы в раздевалке клуба.

Это произошло после шестого матча с ЦСКА (1:0) и победы в финальной серии со счетом 4-2. Омский клуб впервые завоевал Кубок Гагарина (ранее он дважды выходил в финал — в 2012 и в 2019).

Перед плей-офф этого сезона в раздевалке команды повесили часы с логотипом и пазлом из Кубка Гагарина на 16 делений. Они заполнялись после каждой победы лучшим игроком вечера. Его выбирал лучший игрок прошлого победного матча.

Последний кусок Хартли вручил нападающий Илья Ковальчук, перед эти сказав речь в адрес тренера: «Думаю мы все согласимся, что этот человек взял один выходной, и его штаб, он их всех зае... он их всех замучил. Думаю, что он заслужил поставить жирную точку. Третий год он делает из вас хоккеистов. Из меня полгода. Помогает молодым. Он всем сердцем хотел, чтобы мы выиграли. Боб, держи».

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Материалы сюжета: Кубок Гагарина 2021: финал ЦСКА — «Авангард» — главная серия плей-офф КХЛ сезона 2020/21 — расписание и результаты, новости и обзоры