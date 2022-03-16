Станислав Галиев: «Не знаю насчет ЦСКА, но мы в тонусе»

Нападающий «Динамо» Станислав Галиев оценил, в каком состоянии команда подходит к старту серии второго раунда плей-офф КХЛ против ЦСКА.

— Сегодня потренировались, такой вкатывающий день. Завтра будет полноценная раскатка и скорости будут больше. Готовимся к серии полным ходом.

— Как скажется то, что «Динамо» сыграло 7 тяжелых матчей, а ЦСКА много отдыхал?

— Не знаю насчет армейцев, но мы в тонусе.

— Насколько такая серия сплачивает команду? Отыгрались с 0:2 — было тяжело.

— Придает уверенности, закаляет характер. Думаю, это определенно пойдет нам в плюс.

— Удивился, когда увидел Владислава Ефремова в первом звене на раскатке?

— Нет, не удивился. С ним еще не играл, но думаю, все будет хорошо. Он парень с характером, обладает хорошей скоростью, он нам пригодится в первом звене.

— Владислав обычно играет в центре, а не с краю, давал ему какие-то советы?

— Нет, никому никакие советы не давал. Даже если он играл в центре, он знает, что если будет возможность и надобность — он всегда может сыграть там, в этом тоже есть свой плюс.

— Учитывая, что много играли с ЦСКА, стоит ли от них ожидать какие-то сюрпризы?

— Не знаю, это плей-офф, уже второй раунд. Здесь на первый план выходит тактика, красивого хоккея может и не быть. Возможно, стоит ожидать 1:0, 2:0, 1:1, 2:2 — цена ошибки очень велика.

— Ты с Иваном Федотовым во время Олимпийского сбора много тренировался, он сейчас основной вратарь ЦСКА. Может партнерам что-то подсказывал, давал советы?

— Нас только сегодня собрали, мы еще ни с кем ничего не обсуждали. Тренерский штаб и особенно тренер вратарей все покажут и расскажут. Это уже их секреты, которыми они должны с нами поделиться.