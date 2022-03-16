Станислав Галиев: «Не знаю насчет ЦСКА, но мы в тонусе»
Нападающий «Динамо» Станислав Галиев оценил, в каком состоянии команда подходит к старту серии второго раунда плей-офф КХЛ против ЦСКА.
— Сегодня потренировались, такой вкатывающий день. Завтра будет полноценная раскатка и скорости будут больше. Готовимся к серии полным ходом.
— Как скажется то, что «Динамо» сыграло 7 тяжелых матчей, а ЦСКА много отдыхал?
— Не знаю насчет армейцев, но мы в тонусе.
— Насколько такая серия сплачивает команду? Отыгрались с 0:2 — было тяжело.
— Придает уверенности, закаляет характер. Думаю, это определенно пойдет нам в плюс.
— Удивился, когда увидел Владислава Ефремова в первом звене на раскатке?
— Нет, не удивился. С ним еще не играл, но думаю, все будет хорошо. Он парень с характером, обладает хорошей скоростью, он нам пригодится в первом звене.
— Владислав обычно играет в центре, а не с краю, давал ему какие-то советы?
— Нет, никому никакие советы не давал. Даже если он играл в центре, он знает, что если будет возможность и надобность — он всегда может сыграть там, в этом тоже есть свой плюс.
— Учитывая, что много играли с ЦСКА, стоит ли от них ожидать какие-то сюрпризы?
— Не знаю, это плей-офф, уже второй раунд. Здесь на первый план выходит тактика, красивого хоккея может и не быть. Возможно, стоит ожидать 1:0, 2:0, 1:1, 2:2 — цена ошибки очень велика.
— Ты с Иваном Федотовым во время Олимпийского сбора много тренировался, он сейчас основной вратарь ЦСКА. Может партнерам что-то подсказывал, давал советы?
— Нас только сегодня собрали, мы еще ни с кем ничего не обсуждали. Тренерский штаб и особенно тренер вратарей все покажут и расскажут. Это уже их секреты, которыми они должны с нами поделиться.
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|СКА
|48
|31
|17
|68
|2
|Динамо М
|48
|30
|18
|64
|3
|Йокерит
|47
|29
|18
|64
|4
|ЦСКА
|47
|29
|18
|63
|5
|Северсталь
|49
|28
|21
|63
|6
|Спартак
|48
|26
|22
|56
|7
|Локомотив
|47
|23
|24
|55
|8
|Динамо Мн
|47
|23
|24
|54
|9
|Торпедо
|47
|21
|26
|49
|10
|Витязь
|48
|15
|33
|43
|11
|Сочи
|48
|18
|30
|41
|12
|Динамо Р
|45
|14
|31
|37
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Трактор
|50
|35
|15
|73
|2
|Металлург
|48
|34
|14
|71
|3
|Ак Барс
|48
|30
|18
|66
|4
|Сал. Юлаев
|46
|28
|18
|62
|5
|Авангард
|47
|28
|19
|58
|6
|Сибирь
|50
|26
|24
|57
|7
|Нефтехимик
|49
|22
|27
|52
|8
|Барыс
|47
|22
|25
|48
|9
|Амур
|50
|19
|31
|46
|10
|Автомобилист
|45
|18
|27
|42
|11
|Адмирал
|49
|15
|34
|35
|12
|Куньлунь
|48
|9
|39
|25
|1/2 финала конференции
|Счет в серии
|
СКА - Спартак
СКА - Спартак
0 - 0
|0 - 0
|
Металлург - Авангард
Металлург - Авангард
0 - 0
|0 - 0
|
ЦСКА - Динамо М
ЦСКА - Динамо М
0 - 0
|0 - 0
|
Трактор - Сал. Юлаев
Трактор - Сал. Юлаев
0 - 0
|0 - 0
|1/4 финала конференции
|
Динамо М - Северсталь
|4 - 3
|
СКА - Динамо Мн
СКА - Динамо Мн
4 - 0
|4 - 0
|
Ак Барс - Авангард
|2 - 4
|
Сал. Юлаев - Сибирь
|4 - 1
|
Трактор - Нефтехимик
Трактор - Нефтехимик
4 - 0
|4 - 0
|
ЦСКА - Локомотив
ЦСКА - Локомотив
4 - 0
|4 - 0
|
Металлург - Барыс
|4 - 1
|17.03
|17:00
|
Трактор – Сал. Юлаев
|- : -
|17.03
|19:30
|
ЦСКА – Динамо М
|- : -