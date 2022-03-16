Стало известно, какой клуб из Белоруссии может перейти в КХЛ

Как стало известно «СЭ», вторым клубом КХЛ из Белоруссии может стать минская «Юность».

Ранее сообщалось в Telegram-канале «Хоккейный Бульбаш», что рассматривается вопрос о допуске в лигу еще одного клуба из Белоруссии помимо минского «Динамо».

Хоккейный клуб «Юность» был основан в сентябре 1975 года. Команда сейчас проводит четвертьфинальную серию Кубка Президента с «Химиком» из Новополоцка (3-1 счет в серии).