Нападающий «Динамо» Ефремов: «Самое главное — впитывать все, что говорит Шипачев»

Нападающий «Динамо» Владислав Ефремов поделился ожиданиями от серии второго раунда плей-офф КХЛ против ЦСКА.

— Вчера отдохнули, нам дали выходной. Сегодня провели небольшую тренировку перед игрой, готовимся к завтрашнему матчу, — цитирует игрока сайт КХЛ.

— Вадим Шипачев неоднократно говорил, что старается подсказывать своим партнерам различные комбинации. Успеешь за день до игры адаптироваться?

— Да, конечно. Мы с Вадимом не первый год играем в одной команде. Я знаю примерно, что он говорил другим ребятам, поэтому все будет хорошо.

— Чему у Вадима можно научиться за день?

— Можно научиться всему. Он очень талантливый игрок. Самое главное — впитывать все, что он говорит, слушать, смотреть за ним.

— Вы очень хорошо знаете ЦСКА. Как думаете, будут ли сюрпризы?

— Да, хорошо их знаем. Не думаю, что будет что-то кардинально новое. Они нас знают, мы их знаем, много вместе играли в сезоне. Обе команды готовятся, вряд ли будут сюрпризы.

— Будет ли преимущество у ЦСКА в том, что они больше отдохнули?

— Ничего страшного, мы были в тонусе, играли. Была практика. Все начинается сначала, второй раунд, поэтому готовимся.

— Главный тренер уже говорил, рассчитывает ли на тебя в большинстве?

— Нет, не говорил. В большинстве есть своя спецбригада, они все сыгранные. Я, в основном, играю в меньшинстве — это моя роль.