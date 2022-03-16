Нападающий «Динамо» Ефремов: «Самое главное — впитывать все, что говорит Шипачев»
Нападающий «Динамо» Владислав Ефремов поделился ожиданиями от серии второго раунда плей-офф КХЛ против ЦСКА.
— Вчера отдохнули, нам дали выходной. Сегодня провели небольшую тренировку перед игрой, готовимся к завтрашнему матчу, — цитирует игрока сайт КХЛ.
— Вадим Шипачев неоднократно говорил, что старается подсказывать своим партнерам различные комбинации. Успеешь за день до игры адаптироваться?
— Да, конечно. Мы с Вадимом не первый год играем в одной команде. Я знаю примерно, что он говорил другим ребятам, поэтому все будет хорошо.
— Чему у Вадима можно научиться за день?
— Можно научиться всему. Он очень талантливый игрок. Самое главное — впитывать все, что он говорит, слушать, смотреть за ним.
— Вы очень хорошо знаете ЦСКА. Как думаете, будут ли сюрпризы?
— Да, хорошо их знаем. Не думаю, что будет что-то кардинально новое. Они нас знают, мы их знаем, много вместе играли в сезоне. Обе команды готовятся, вряд ли будут сюрпризы.
— Будет ли преимущество у ЦСКА в том, что они больше отдохнули?
— Ничего страшного, мы были в тонусе, играли. Была практика. Все начинается сначала, второй раунд, поэтому готовимся.
— Главный тренер уже говорил, рассчитывает ли на тебя в большинстве?
— Нет, не говорил. В большинстве есть своя спецбригада, они все сыгранные. Я, в основном, играю в меньшинстве — это моя роль.
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|СКА
|48
|31
|17
|68
|2
|Динамо М
|48
|30
|18
|64
|3
|Йокерит
|47
|29
|18
|64
|4
|ЦСКА
|47
|29
|18
|63
|5
|Северсталь
|49
|28
|21
|63
|6
|Спартак
|48
|26
|22
|56
|7
|Локомотив
|47
|23
|24
|55
|8
|Динамо Мн
|47
|23
|24
|54
|9
|Торпедо
|47
|21
|26
|49
|10
|Витязь
|48
|15
|33
|43
|11
|Сочи
|48
|18
|30
|41
|12
|Динамо Р
|45
|14
|31
|37
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Трактор
|50
|35
|15
|73
|2
|Металлург
|48
|34
|14
|71
|3
|Ак Барс
|48
|30
|18
|66
|4
|Сал. Юлаев
|46
|28
|18
|62
|5
|Авангард
|47
|28
|19
|58
|6
|Сибирь
|50
|26
|24
|57
|7
|Нефтехимик
|49
|22
|27
|52
|8
|Барыс
|47
|22
|25
|48
|9
|Амур
|50
|19
|31
|46
|10
|Автомобилист
|45
|18
|27
|42
|11
|Адмирал
|49
|15
|34
|35
|12
|Куньлунь
|48
|9
|39
|25
|1/2 финала конференции
|Счет в серии
|
СКА - Спартак
СКА - Спартак
0 - 0
|0 - 0
|
Металлург - Авангард
Металлург - Авангард
0 - 0
|0 - 0
|
ЦСКА - Динамо М
ЦСКА - Динамо М
0 - 0
|0 - 0
|
Трактор - Сал. Юлаев
Трактор - Сал. Юлаев
0 - 0
|0 - 0
|1/4 финала конференции
|
Ак Барс - Авангард
|2 - 4
|
Динамо М - Северсталь
|4 - 3
|
СКА - Динамо Мн
СКА - Динамо Мн
4 - 0
|4 - 0
|
Сал. Юлаев - Сибирь
|4 - 1
|
Трактор - Нефтехимик
Трактор - Нефтехимик
4 - 0
|4 - 0
|
ЦСКА - Локомотив
ЦСКА - Локомотив
4 - 0
|4 - 0
|
Металлург - Барыс
|4 - 1
|17.03
|17:00
|
Трактор – Сал. Юлаев
|- : -
|17.03
|19:30
|
ЦСКА – Динамо М
|- : -