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Сегодня, 15:00

Стали известны зарплаты хоккеистов минского «Динамо»

Артур Хайруллин
Заместитель шефа отдела хоккея
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Райан Спунер.

«СЭ» опубликовал зарплатную ведомость хоккеистов минского «Динамо». В сумме его игроки получают 323 миллиона рублей.

Самый высокооплачиваемый игрок команды — канадский нападающий Райан Спунер с зарплатой 35 миллионов рублей в год. По 30 миллионов рублей в год зарабатывают защитники Джон Гилмор и Марк Барберио.

Перед дедлайном «Динамо» арендовало защитника СКА Никиту Зоркина, у которого солидный контракт — 23 миллиона рублей в год. Правда, значительная часть его зарплаты ушла под потолок зарплат «Сочи» и СКА, за которых он выступал в течение сезона. Под потолком зарплат минчан учитывается около 10 миллионов из контракта Зоркина. А также около 10 миллионов от контракта бывшего капитана «Динамо» Алексея Емелина, с которым по ходу сезона соглашение было расторгнуто.

Марк Барберио, Райан Спунер и&nbsp;Седрик Пакетт. Белорусский клуб КХЛ — один из самых бедных в лиге. Больше всех получают канадцы
Хоккей
КХЛ
ХК Динамо (Минск)
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