Стали известны зарплаты хоккеистов минского «Динамо»

«СЭ» опубликовал зарплатную ведомость хоккеистов минского «Динамо». В сумме его игроки получают 323 миллиона рублей.

Самый высокооплачиваемый игрок команды — канадский нападающий Райан Спунер с зарплатой 35 миллионов рублей в год. По 30 миллионов рублей в год зарабатывают защитники Джон Гилмор и Марк Барберио.

Перед дедлайном «Динамо» арендовало защитника СКА Никиту Зоркина, у которого солидный контракт — 23 миллиона рублей в год. Правда, значительная часть его зарплаты ушла под потолок зарплат «Сочи» и СКА, за которых он выступал в течение сезона. Под потолком зарплат минчан учитывается около 10 миллионов из контракта Зоркина. А также около 10 миллионов от контракта бывшего капитана «Динамо» Алексея Емелина, с которым по ходу сезона соглашение было расторгнуто.