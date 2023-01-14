КХЛ, 14 января: «Салават Юлаев» — «Адмирал», «Ак Барс» — «Сибирь» и другие матчи

Регулярный чемпионат КХЛ.

14 января, суббота

14.00 (мск). «Барыс» — «Нефтехимик»

14.30. «Салават Юлаев» — «Адмирал»

17.00. «Ак Барс» — «Сибирь»

17.00. «Сочи» — «Металлург»

Турнирные таблицы чемпионата КХЛ — по этой ссылке //

Расписание всех матчей регулярного чемпионата КХЛ — здесь //

Статистика игроков в сезоне-2022/23 — тут