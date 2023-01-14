КХЛ, 14 января: «Салават Юлаев» — «Адмирал», «Ак Барс» — «Сибирь» и другие матчи
Регулярный чемпионат КХЛ.
14 января, суббота
14.00 (мск). «Барыс» — «Нефтехимик»
14.30. «Салават Юлаев» — «Адмирал»
Турнирные таблицы чемпионата КХЛ — по этой ссылке //
Расписание всех матчей регулярного чемпионата КХЛ — здесь //
Статистика игроков в сезоне-2022/23 — тут
Положение команд
Футбол
Хоккей
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|СКА
|51
|39
|12
|82
|2
|ЦСКА
|49
|32
|17
|69
|3
|Торпедо
|50
|32
|18
|68
|4
|Локомотив
|51
|30
|21
|67
|5
|Динамо М
|50
|28
|22
|64
|6
|Витязь
|50
|23
|27
|54
|7
|Спартак
|51
|22
|29
|51
|8
|Северсталь
|50
|20
|30
|51
|9
|Динамо Мн
|51
|19
|32
|49
|10
|Куньлунь
|51
|18
|33
|41
|11
|Сочи
|49
|5
|44
|19
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Автомобилист
|49
|29
|20
|65
|2
|Металлург
|49
|28
|21
|63
|3
|Авангард
|49
|29
|20
|62
|4
|Сибирь
|50
|29
|21
|62
|5
|Сал. Юлаев
|49
|26
|23
|61
|6
|Адмирал
|50
|27
|23
|59
|7
|Ак Барс
|49
|26
|23
|59
|8
|Трактор
|51
|22
|29
|50
|9
|Барыс
|51
|22
|29
|48
|10
|Амур
|49
|21
|28
|48
|11
|Нефтехимик
|49
|22
|27
|47
Результаты / календарь
4.01
5.01
6.01
7.01
8.01
9.01
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12.01
13.01
14.01
15.01
16.01
17.01
18.01
19.01
|14.01
|14:00
|
Барыс – Нефтехимик
|- : -
|14.01
|14:30
|
Сал. Юлаев – Адмирал
|- : -
|14.01
|17:00
|
Ак Барс – Сибирь
|- : -
|14.01
|17:00
|
Сочи – Металлург
|- : -
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