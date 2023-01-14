Белорусский клуб КХЛ — один из самых бедных в лиге. Больше всех получают канадцы

Зарплатная ведомость минского «Динамо».

У минского «Динамо» есть существенное преимущество перед российскими клубами, выступающими в КХЛ: на белорусский клуб не распространяется лимит на легионеров. Благодаря этому минчане могут безгранично усиливать состав иностранцами. Правда, в Минске не перегибают и не забывают о развитии собственной молодежи. На ведущие роли в «Динамо» выходят вратари Колосов и Шостак, защитник Сапего, нападающие Пинчук, Алистров и Мартынов.

В клубе сознательно не стали приглашать иностранного вратаря, доверившись местным талантам. И это позволяет «Динамо» существенно экономить. Константин Шостак, арендованный из «Северстали», зарабатывает всего восемь миллионов рублей в год. Алексей Колосов получает примерно столько же, но его контракт не попадает под потолок зарплат — молодому вратарю всего 20 лет.

Хоккеисты минского «Динамо». Фото Global Look Press

Суммарная зарплатная ведомость минского «Динамо» — 323 миллиона рублей. Самый высокооплачиваемый игрок команды — канадский нападающий Райан Спунер, который получает около 35 миллионов рублей в год. Причем агент игрока Алеша Пилко перед началом сезона говорил, что Спунер выбрал далеко не самое выгодное предложение — были клубы, которые предлагали существенно больше. В прошлом сезоне зарплата Райана в «Автомобилисте» была выше на 20 миллионов в год. Но хоккеист хотел играть именно в Минске.

По 30 миллионов рублей в год зарабатывают защитники Джон Гилмор и Марк Барберио. Нельзя сказать, что они проводят хороший сезон: Барберио часто ошибается, а Гилмора вообще используют в атаке. При этом один из лучших защитников-бомбардиров регулярного чемпионата Джозеф Дущак получает на три миллиона в год меньше. Впрочем, его следующий контракт в лиге наверняка будет больше.

Перед дедлайном «Динамо» арендовало защитника СКА Никиту Зоркина, у которого солидный контракт — 23 миллиона рублей в год. Правда, значительная часть его зарплаты ушла под потолок зарплат «Сочи» и СКА, за которые он выступал в течение сезона. Под потолком зарплат минчан учитывается около 10 миллионов из контракта Зоркина. А также около 10 миллионов от контракта бывшего капитана «Динамо» Алексея Емелина, с которым по ходу сезона соглашение было расторгнуто.

Еще одним усилением команды накануне дедлайна стал нападающий Сергей Шумаков, который начинал сезон в «Тракторе». Окладная часть контракта 30-летнего форварда составляет всего пять миллионов рублей, при этом если он выбьет все бонусы, сумма увеличится втрое. Правда, пока у Шумакова далеко не все получается: в пяти играх за минчан Сергей не набрал ни одного очка при показателе полезности «-5».

Пока «Динамо» находится за пределами кубковой восьмерки Западной конференции, но вся борьба еще впереди. Явно большего стоит ждать от иностранных нападающих: если Спунер держит свой уровень, то от Меркли, Козуна и Пакетта хотелось бы видеть других цифр. По окончании этого сезона заканчивается контракт главного тренера минчан Крэйга Вудкрофта, и от того, попадет ли команда в плей-офф, будет зависеть, продолжит ли канадский специалист работать.