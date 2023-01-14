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Сегодня, 14:19

Нападающий «Трактора» Стась: «Обязательно надо попадать в плей-офф»

Мария Гусева
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Нападающий «Трактора» Андрей Стась прокомментировал победу над «Спартаком» (4:2) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

— Хорошая игра получилась, быстрая, с обилием игровых моментов, — цитирует «РБ Спорт» игрока. — Пропустили гол в большинстве — ничего страшного, такое бывает. Парни не опустили руки и практически сразу забили. Очень важные два очка. В этой поездке еще есть матч, в котором нужно выигрывать.

— Как прокомментируете свой гол? В этом матче вы прервали свою сухую серию.

— Конечно, всегда приятно забивать и набирать очки. Но самое главное — командный результат. У нас каждое очко на вес золота. Обязательно надо попадать в плей-офф и желательно не с последнего места.

«Трактор» набрал 50 очков и занимает 9-е место в турнирной таблице Восточной конференции.

Источник: РБ Спорт
Андрей Стась
Хоккей
КХЛ
ХК Трактор
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