Нападающий «Трактора» Стась: «Обязательно надо попадать в плей-офф»
Нападающий «Трактора» Андрей Стась прокомментировал победу над «Спартаком» (4:2) в матче регулярного чемпионата КХЛ.
— Хорошая игра получилась, быстрая, с обилием игровых моментов, — цитирует «РБ Спорт» игрока. — Пропустили гол в большинстве — ничего страшного, такое бывает. Парни не опустили руки и практически сразу забили. Очень важные два очка. В этой поездке еще есть матч, в котором нужно выигрывать.
— Как прокомментируете свой гол? В этом матче вы прервали свою сухую серию.
— Конечно, всегда приятно забивать и набирать очки. Но самое главное — командный результат. У нас каждое очко на вес золота. Обязательно надо попадать в плей-офф и желательно не с последнего места.
«Трактор» набрал 50 очков и занимает 9-е место в турнирной таблице Восточной конференции.
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|СКА
|51
|39
|12
|82
|2
|ЦСКА
|49
|32
|17
|69
|3
|Торпедо
|50
|32
|18
|68
|4
|Локомотив
|51
|30
|21
|67
|5
|Динамо М
|50
|28
|22
|64
|6
|Витязь
|50
|23
|27
|54
|7
|Спартак
|51
|22
|29
|51
|8
|Северсталь
|50
|20
|30
|51
|9
|Динамо Мн
|51
|19
|32
|49
|10
|Куньлунь
|51
|18
|33
|41
|11
|Сочи
|49
|5
|44
|19
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Автомобилист
|49
|29
|20
|65
|2
|Металлург
|49
|28
|21
|63
|3
|Авангард
|49
|29
|20
|62
|4
|Сибирь
|50
|29
|21
|62
|5
|Сал. Юлаев
|49
|26
|23
|61
|6
|Адмирал
|50
|27
|23
|59
|7
|Ак Барс
|49
|26
|23
|59
|8
|Трактор
|51
|22
|29
|50
|9
|Барыс
|51
|22
|29
|48
|10
|Амур
|49
|21
|28
|48
|11
|Нефтехимик
|49
|22
|27
|47
|14.01
|14:00
|
Барыс – Нефтехимик
|- : -
|14.01
|14:30
|
Сал. Юлаев – Адмирал
|- : -
|14.01
|17:00
|
Ак Барс – Сибирь
|- : -
|14.01
|17:00
|
Сочи – Металлург
|- : -