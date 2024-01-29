29 января московский «Спартак» на своем льду арены «Мегаспорт» примет нижегородское «Торпедо» в матче ФОНБЕТ чемпионата КХЛ. Игра начнется в 19.30 по московскому времени.

Смотреть видеотрансляцию противостояния «Спартак» — «Торпедо» можно будет по подписке в онлайн-сервисе Кинопоиск и на официальном сайте КХЛ. Начало прямого эфира в 19.15 мск. Следите за ключевыми событиями игры «Спартак» — «Торпедо» с помощью матч-центра «СЭ».

Красно-белые под руководством Алексея Жамнова набрали 74 очка, располагаясь на четвертом месте в турнирной таблице Западной конференции после 57 матчей. «Торпедо» тренера Игоря Ларионова идет на пятой строчке с 68 баллами после 55 встреч.

В последний раз команды играли 26 декабря 2023 года. Тогда нижегородцы победили «Спартак» в серии буллитов со счетом 2:1Б.

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