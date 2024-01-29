СКА играет с «Локомотивом» в специальной форме в честь годовщины снятия блокады Ленинграда

СКА вышел на домашний матч ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ с «Локомотивом» в специальной форме, посвященной 80-й годовщине освобождения Ленинграда от блокады немецкими захватчиками.

В левом верхнем углу свитера изображена эмблема «80 лет». Справа налево по всей длине свитера нанесена надпись «Ленинград».

В данный момент идет второй период матча. Со счетом 1:0 ведет питерский клуб.

СКА с 77 очками занимает первое место в Западной конференции, опережая «Локомотив» на 1 балл.