«Барыс» расторгнул контракт с форвардом Логвиным

«Барыс» расторгнул контракт с нападающим Всеволодом Логвиным по обоюдному согласию сторон, сообщает сайт клуба из Астаны.

«Логвин является одним из ведущих игроков в стране по своему возрасту, поэтому мы, конечно, хотели бы сохранить его в нашем клубе. Но Всеволод решил попробовать свои силы на другом уровне в Северной Америке. После конструктивной беседы было решено расторгнуть контракт, но мы всегда будем рады видеть его в «Барысе». Остается только пожелать парню удачи!» — приводит слова главного тренера «Барыса» Олега Болякина сайт казахстанской команды.

20-летний Логвин — воспитанник «Барыса». В этом сезоне он сыграл за астанинцев 35 матчей и набрал 2 (2+0) очка.

Клуб из Астаны занимает 11-е место в турнирной таблице «Востока», набрав 44 очка в 51 игре.