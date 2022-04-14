«Спартак» продлил контракт с защитником Ручкиным на два года

«Спартак» продлил контракт с защитником Семеном Ручкиным.

Как сообщает пресс-служба клуба, соглашение носит двусторонний характер и рассчитано на два года.

25-летний Ручкин попал в «Спартак» в мае 2021 году в результате обмена с «Авангардом» на денежную компенсацию. В сезоне-2021/22 защитник провел 43 игры в регулярном чемпионате КХЛ и набрал 5 (1+4) очков при показателе полезности «+3».

В плей-офф Ручкин сыграл в пяти матчах и не отметился результативными действиями.