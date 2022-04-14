Агент Дементьев считает, что отсутствие легионеров пойдет на пользу для развития российского хоккея

Хоккейный агент Алексей Дементьев рассказал, какая ситуация обстоит на рынке в КХЛ. По его словам, сейчас существует неопределенность по легионерам в следующем сезоне.

«На рынке присутствует неопределенность с тем, какая ситуация будет с иностранными хоккеистами в следующем сезоне. Даже если клубы подпишут легионеров, нет стопроцентной гарантии того, что они доиграют сезон. Такая ситуация стимулирует менеджеров и скаутов искать новых игроков, давать шанс молодым. Конечно, есть интерес к возрастным и опытным хоккеистам, которые могут создать разницу в пользу своей команды, он возрастает», — приводит слова Дементьева «РБ Спорт».

По мнению Дементьева, отъезд легионеров позволит развить наш хоккей, потому что команды будут находиться в поиске ресурсов внутри страны.

«Я считаю, что отсутствие легионеров пойдет на пользу и поможет развитию нашего хоккея. Так как командам надо будет искать ресурсы внутри страны и своих школ, пытаться находить таланты и давать им дорогу», — добавил Дементьев.

Сегодня, 14 февраля, СКА сыграет против ЦСКА в седьмом матче серии полуфинала Кубка Гагарина-2022. Счет в серии: 3-3.