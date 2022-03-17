Слепышев доволен результатом матча ЦСКА с «Динамо» во втором раунде плей-офф КХЛ

Нападающий ЦСКА Антон Слепышев высказался о победе над «Динамо» в первом матче второго раунда плей-офф КХЛ (3:2).

«В начале, может, немножко переживали, потому что у нас был большой перерыв. Но потом вкатились. Хорошая игра, хороший соперник. «Динамо» — мастеровая команда, ждет ошибки, чтобы тут же исполнить момент. Старались делать акцент на том, что они провели семь матчей, Череповец их серьезно повозил. Хотели продолжить также, потому что у соперника было мало времени на восстановление.

Нестабильные вратари «Динамо»? Я так не думаю, они могут подстраховать друг друга, мы разбирали их игру. Возросла скорость движения шайбы, с «Локомотивом» была более вязкая борьба», — приводит слова Слепышева пресс-служба КХЛ.

Счет в серии стал 1-0 в пользу ЦСКА. Следующий матч состоится 19 марта на «ЦСКА Арене».