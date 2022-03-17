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«Как-то не сыграли с душой и сердцем». Тренер ЦСКА Федоров о концовке матча с «Динамо»

Тренер ЦСКА Федоров считает, что его игроки отключились в концовке матча с «Динамо»
Надежда Тонконог
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Сергей Федоров.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Главный тренер ЦСКА Сергей Федоров подвел итоги первой игры второго раунда Кубка Гагарина против московского «Динамо» (3:2) и ответил на вопросы прессы.

— Хорошая плотная игра, хорошие скорости, неплохо мы сыграли начало первого и весь первый период. Сказал бы, что очень хорошо двигались с шайбой и без нее во втором, но пропустили контратаку. В остальном, рад за ребят, забили два важных гола в третьем вовремя. Ну концовку вы все видели, не знаю, отключились от системы. Как-то не сыграли с душой и сердцем. Ну а так, ЦСКА с победой, достойный соперник, я думаю, серия только начинается.

— Эта игра напомнила первый матч с «Локомотивом», когда ЦСКА в нужный момент включил скорости и забил. Согласны с этим?

— Ну не скажу по первой части вопроса, честно, не совсем помню первую игру с «Локомотивом» в таких доскональных красках, но третий период мы начали так же, как начали игру, и парни молодцы, нашли возможность забить. После этого все голевые моменты в третьем периоде: 3-4 явных момента, мы не использовали и выдали такую концовку. Это как-то надо переварить, пережить и, я надеюсь, после 12 ночи забыть вообще, потому что в плей-офф неправильно играть так, просто неправильно. Играем 60+ минут, играем на команду, и я всегда знал, что 3:1 — не совсем удобный счет для любой команды.

— ЦСКА сегодня играл с явным преимуществом. К вам в руки попали конспекты хоккея будущего?

— Ну насчет будущего конспектов точно, наверное, нет. Были моменты, мы достаточно хорошо распоряжались шайбой, но вы поймите, мы играли против очень хорошей динамичной командой, с определенной командной скоростью, в которой есть исполнители, определенные тактические заготовки, иногда мы на них реагировали хорошо, иногда, вы сами видели, у нас были определенные окна, в которые наш соперник спокойно входил и распоряжался шайбой в нашей зоне очень легко. Как я уже сказал, серия продолжается, хотя, наверное, я могу сказать, что мы довольны первым шагом, победа дома, она важна. Но как мы знаем, каждая игра имеет определенный смысл. Поэтому не расслабляемся, ребят с победой, готовимся дальше.

17&nbsp;марта. ЦСКА&nbsp;&mdash; &laquo;Динамо&raquo; (Москва)&nbsp;&mdash; 3:2. ЦСКА набирает невиданную мощь. Армейцы пока не проигрывают в плей-офф

— Нестеров сегодня привез немало моментов. Чем можете объяснить ошибки такого опытного игрока, который раздает интервью, обсуждает коллег, партнеров?

— Ну вы правильно подметили определенные моменты, может быть не в таком контексте, но, как я уже сказал. Мы вместе, наверное, выигрываем, вместе, наверное, проигрываем, это плей-офф. Если мы не можем спросить с лидеров, с кого можно тогда спросить? Определенный анализ мы проведем, мы должны разобрать ситуацию, самим понять, куда дальше двигаться. Ну, наверное, минимум, что можно сейчас сказать, мы переговорим с ребятами, которых вы назвали.

— Нет ли опасения, что гол Шипачева станет своеобразным психологическим допингом?

— Наверное, банально, ответ — не знаю. Мы будем концентрироваться на наших каких-то моментах, на наших вещах.

— Как встраивать Андронова в те сбалансированные звенья, что сейчас есть?

— Я думаю, как только Сергей будет готов, мы примем определенные решения, но на данный момент у меня нет такой подробной информации.

— Юртайкин готов?

— Да, Юртайкин готов.

— Про хоккей будущего. «Северсталь» показала такой хороший хоккей. Следили ли вы за этой серией? Как можете ее оценить?

— Оценю, что нелегко ехать на выезд, проигрывая 0:2, «Динамо» молодцы — сравняли счет в серии и потом сыграли достойно. В нашей серии я не считаю, что соперник был уставшим. Да мы во втором периоде имели определенное преимущество в одной смене, где сделали наложение, поменяли две тройки, но «Динамо» выстояло и продолжило дальше играть. В плей-офф не всегда дело в физике, это еще и подготовка, воля, характер и сплоченность ребят, у любой команды.

— Вы ожидали, что в воротах «Динамо» сегодня сыграет не Еременко, а Бочаров?

— Достойно сыграл Бочаров, я лично не думал об этой теме. Я считаю, что два достойных вратаря и тут возраст второстепенная тема. Бочаров играл в регулярном чемпионате достаточно много, он в достаточно хорошей форме. Ну а ветеранам, у нас тоже они есть, мы их выпускаем в нужный момент, и они здорово помогают. И я думаю, что сплав опыта и молодости всегда работает.

Счет в серии стал 1-0 в пользу ЦСКА. Следующий матч состоится 19 марта на «ЦСКА Арене».

Сергей Федоров
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ХК Динамо (Москва)
ХК ЦСКА (Москва)
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Западная конференция И В П О
1 СКА 48 31 17 68
2 Динамо М 48 30 18 64
3 Йокерит 47 29 18 64
4 ЦСКА 47 29 18 63
5 Северсталь 49 28 21 63
6 Спартак 48 26 22 56
7 Локомотив 47 23 24 55
8 Динамо Мн 47 23 24 54
9 Торпедо 47 21 26 49
10 Витязь 48 15 33 43
11 Сочи 48 18 30 41
12 Динамо Р 45 14 31 37
Восточная конференция И В П О
1 Трактор 50 35 15 73
2 Металлург 48 34 14 71
3 Ак Барс 48 30 18 66
4 Сал. Юлаев 46 28 18 62
5 Авангард 47 28 19 58
6 Сибирь 50 26 24 57
7 Нефтехимик 49 22 27 52
8 Барыс 47 22 25 48
9 Амур 50 19 31 46
10 Автомобилист 45 18 27 42
11 Адмирал 49 15 34 35
12 Куньлунь 48 9 39 25
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Металлург - Авангард
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ЦСКА - Динамо М
ЦСКА - Динамо М
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3 - 2
2. ЦСКА - Динамо М
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0 - 0
4. Динамо М - ЦСКА
0 - 0
1 - 0
Трактор - Сал. Юлаев
Трактор - Сал. Юлаев
0 - 1
1. Трактор - Сал. Юлаев
0 - 1
2. Трактор - Сал. Юлаев
0 - 0
3. Сал. Юлаев - Трактор
0 - 0
4. Сал. Юлаев - Трактор
0 - 0
0 - 1
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СКА - Динамо Мн
СКА - Динамо Мн
4 - 0
1. СКА - Динамо Мн
8 - 3
2. СКА - Динамо Мн
3 - 1
3. Динамо Мн - СКА
2 - 3
4. Динамо Мн - СКА
3 - 4
4 - 0
Ак Барс - Авангард
Ак Барс - Авангард
2 - 4
1. Ак Барс - Авангард
1 - 2
2. Ак Барс - Авангард
2 - 5
3. Авангард - Ак Барс
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2 - 3
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Динамо М - Северсталь
Динамо М - Северсталь
4 - 3
1. Динамо М - Северсталь
3 - 6
2. Динамо М - Северсталь
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3. Северсталь - Динамо М
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