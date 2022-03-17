«Как-то не сыграли с душой и сердцем». Тренер ЦСКА Федоров о концовке матча с «Динамо»
Главный тренер ЦСКА Сергей Федоров подвел итоги первой игры второго раунда Кубка Гагарина против московского «Динамо» (3:2) и ответил на вопросы прессы.
— Хорошая плотная игра, хорошие скорости, неплохо мы сыграли начало первого и весь первый период. Сказал бы, что очень хорошо двигались с шайбой и без нее во втором, но пропустили контратаку. В остальном, рад за ребят, забили два важных гола в третьем вовремя. Ну концовку вы все видели, не знаю, отключились от системы. Как-то не сыграли с душой и сердцем. Ну а так, ЦСКА с победой, достойный соперник, я думаю, серия только начинается.
— Эта игра напомнила первый матч с «Локомотивом», когда ЦСКА в нужный момент включил скорости и забил. Согласны с этим?
— Ну не скажу по первой части вопроса, честно, не совсем помню первую игру с «Локомотивом» в таких доскональных красках, но третий период мы начали так же, как начали игру, и парни молодцы, нашли возможность забить. После этого все голевые моменты в третьем периоде: 3-4 явных момента, мы не использовали и выдали такую концовку. Это как-то надо переварить, пережить и, я надеюсь, после 12 ночи забыть вообще, потому что в плей-офф неправильно играть так, просто неправильно. Играем 60+ минут, играем на команду, и я всегда знал, что 3:1 — не совсем удобный счет для любой команды.
— ЦСКА сегодня играл с явным преимуществом. К вам в руки попали конспекты хоккея будущего?
— Ну насчет будущего конспектов точно, наверное, нет. Были моменты, мы достаточно хорошо распоряжались шайбой, но вы поймите, мы играли против очень хорошей динамичной командой, с определенной командной скоростью, в которой есть исполнители, определенные тактические заготовки, иногда мы на них реагировали хорошо, иногда, вы сами видели, у нас были определенные окна, в которые наш соперник спокойно входил и распоряжался шайбой в нашей зоне очень легко. Как я уже сказал, серия продолжается, хотя, наверное, я могу сказать, что мы довольны первым шагом, победа дома, она важна. Но как мы знаем, каждая игра имеет определенный смысл. Поэтому не расслабляемся, ребят с победой, готовимся дальше.
— Нестеров сегодня привез немало моментов. Чем можете объяснить ошибки такого опытного игрока, который раздает интервью, обсуждает коллег, партнеров?
— Ну вы правильно подметили определенные моменты, может быть не в таком контексте, но, как я уже сказал. Мы вместе, наверное, выигрываем, вместе, наверное, проигрываем, это плей-офф. Если мы не можем спросить с лидеров, с кого можно тогда спросить? Определенный анализ мы проведем, мы должны разобрать ситуацию, самим понять, куда дальше двигаться. Ну, наверное, минимум, что можно сейчас сказать, мы переговорим с ребятами, которых вы назвали.
— Нет ли опасения, что гол Шипачева станет своеобразным психологическим допингом?
— Наверное, банально, ответ — не знаю. Мы будем концентрироваться на наших каких-то моментах, на наших вещах.
— Как встраивать Андронова в те сбалансированные звенья, что сейчас есть?
— Я думаю, как только Сергей будет готов, мы примем определенные решения, но на данный момент у меня нет такой подробной информации.
— Юртайкин готов?
— Да, Юртайкин готов.
— Про хоккей будущего. «Северсталь» показала такой хороший хоккей. Следили ли вы за этой серией? Как можете ее оценить?
— Оценю, что нелегко ехать на выезд, проигрывая 0:2, «Динамо» молодцы — сравняли счет в серии и потом сыграли достойно. В нашей серии я не считаю, что соперник был уставшим. Да мы во втором периоде имели определенное преимущество в одной смене, где сделали наложение, поменяли две тройки, но «Динамо» выстояло и продолжило дальше играть. В плей-офф не всегда дело в физике, это еще и подготовка, воля, характер и сплоченность ребят, у любой команды.
— Вы ожидали, что в воротах «Динамо» сегодня сыграет не Еременко, а Бочаров?
— Достойно сыграл Бочаров, я лично не думал об этой теме. Я считаю, что два достойных вратаря и тут возраст второстепенная тема. Бочаров играл в регулярном чемпионате достаточно много, он в достаточно хорошей форме. Ну а ветеранам, у нас тоже они есть, мы их выпускаем в нужный момент, и они здорово помогают. И я думаю, что сплав опыта и молодости всегда работает.
Счет в серии стал 1-0 в пользу ЦСКА. Следующий матч состоится 19 марта на «ЦСКА Арене».
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|СКА
|48
|31
|17
|68
|2
|Динамо М
|48
|30
|18
|64
|3
|Йокерит
|47
|29
|18
|64
|4
|ЦСКА
|47
|29
|18
|63
|5
|Северсталь
|49
|28
|21
|63
|6
|Спартак
|48
|26
|22
|56
|7
|Локомотив
|47
|23
|24
|55
|8
|Динамо Мн
|47
|23
|24
|54
|9
|Торпедо
|47
|21
|26
|49
|10
|Витязь
|48
|15
|33
|43
|11
|Сочи
|48
|18
|30
|41
|12
|Динамо Р
|45
|14
|31
|37
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Трактор
|50
|35
|15
|73
|2
|Металлург
|48
|34
|14
|71
|3
|Ак Барс
|48
|30
|18
|66
|4
|Сал. Юлаев
|46
|28
|18
|62
|5
|Авангард
|47
|28
|19
|58
|6
|Сибирь
|50
|26
|24
|57
|7
|Нефтехимик
|49
|22
|27
|52
|8
|Барыс
|47
|22
|25
|48
|9
|Амур
|50
|19
|31
|46
|10
|Автомобилист
|45
|18
|27
|42
|11
|Адмирал
|49
|15
|34
|35
|12
|Куньлунь
|48
|9
|39
|25
|1/2 финала конференции
|Счет в серии
|
СКА - Спартак
СКА - Спартак
0 - 0
|0 - 0
|
Металлург - Авангард
Металлург - Авангард
0 - 0
|0 - 0
|
ЦСКА - Динамо М
ЦСКА - Динамо М
1 - 0
|1 - 0
|
Трактор - Сал. Юлаев
Трактор - Сал. Юлаев
0 - 1
|0 - 1
|1/4 финала конференции
|
СКА - Динамо Мн
СКА - Динамо Мн
4 - 0
|4 - 0
|
Ак Барс - Авангард
|2 - 4
|
Динамо М - Северсталь
|4 - 3
|
Сал. Юлаев - Сибирь
|4 - 1
|
Металлург - Барыс
|4 - 1
|
ЦСКА - Локомотив
ЦСКА - Локомотив
4 - 0
|4 - 0
|
Трактор - Нефтехимик
Трактор - Нефтехимик
4 - 0
|4 - 0
|17.03
|17:00
|
Трактор – Сал. Юлаев
|0 : 1
|17.03
|19:30
|
ЦСКА – Динамо М
|3 : 2