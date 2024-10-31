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Сегодня, 16:08

«Ак Барс» подписал контракт с сыном главного тренера команды Гатиятулиным

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«Ак Барс» объявил о подписании контракта с нападающим Артемием Гатиятулиным.

18-летний хоккеист является младшим сыном главного тренера казанцев Анвара Гатиятулина. Соглашение игрока с клубом заключено до 31 мая 2026 года.

В текущем сезоне Гатиятулин принял участие в семи матчах «Белых медведей» в МХЛ, однако не отметился результативными действиями.

«Ак Барс» располагается на третьем месте в таблице Восточной конференции КХЛ, набрав 24 очка за 18 матчей.

Хоккей
КХЛ
ХК Ак Барс
Анвар Гатиятулин
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