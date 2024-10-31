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Сегодня, 22:11

«Салават Юлаев» — «Адмирал»: видеообзор матча КХЛ

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«Салават Юлаев» уступил «Адмиралу» в домашнем матче FONBET Чемпионата КХЛ — 2:4.

Видео лучших моментов игры опубликовано на канале лиги.

«Адмирал» набрал 21 очко и переместился на шестое место в таблице Восточной конференции КХЛ. «Салават Юлаев» идет на четвертой строчке с 22 баллами.

В следующем матче «Салават Юлаев» примет СКА, а «Адмирал» встретится на выезде с «Амуром». Оба противостояния состоятся 2 ноября.

Хоккей
КХЛ
ХК Адмирал
ХК Салават Юлаев
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Западная конференция И В П О
1 Локомотив 22 18 4 38
2 СКА 22 15 7 31
3 Спартак 20 12 8 27
4 ЦСКА 21 10 11 27
5 Северсталь 20 13 7 26
6 Динамо М 21 12 9 26
7 Динамо Мн 21 11 10 23
8 Торпедо 22 10 12 23
9 Витязь 22 10 12 21
10 Куньлунь РС 21 7 14 16
11 Сочи 19 7 12 16
Восточная конференция И В П О
1 Трактор 22 16 6 34
2 Автомобилист 20 12 8 26
3 Ак Барс 18 12 6 24
4 Сал. Юлаев 18 11 7 22
5 Металлург Мг 22 10 12 21
6 Адмирал 21 9 12 21
7 Лада 21 9 12 21
8 Нефтехимик 22 8 14 21
9 Сибирь 20 9 11 19
10 Авангард 20 7 13 15
11 Амур 21 5 16 12
12 Барыс 20 5 15 11
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31.10 16:30
Авангард – Лада
 1 : 3
31.10 17:00
Сал. Юлаев – Адмирал
 2 : 4
31.10 19:30
Динамо М – Витязь
 2 : 1
31.10 19:30
Торпедо – Динамо Мн
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