«Салават Юлаев» — «Адмирал»: видеообзор матча КХЛ

«Салават Юлаев» уступил «Адмиралу» в домашнем матче FONBET Чемпионата КХЛ — 2:4.

Видео лучших моментов игры опубликовано на канале лиги.

«Адмирал» набрал 21 очко и переместился на шестое место в таблице Восточной конференции КХЛ. «Салават Юлаев» идет на четвертой строчке с 22 баллами.

В следующем матче «Салават Юлаев» примет СКА, а «Адмирал» встретится на выезде с «Амуром». Оба противостояния состоятся 2 ноября.