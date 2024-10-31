«Торпедо» и «Динамо» Минск встретятся в КХЛ 31 октября

«Торпедо» и «Динамо» Минск встретятся в FONBET чемпионате КХЛ в четверг, 31 октября. Матч пройдет в культурно-развлекательном комплексе «Нагорный» в Нижнем Новгороде. Стартовое вбрасывание — 19.30 по московскому времени.

Трансляцию матча «Торпедо» — «Динамо» Минск в прямом эфире покажет онлайн-платформа «Кинопоиск». Также смотреть встречу можно на телеканале и сайте «Матч ТВ», канале «КХЛ Prime» и официальном сайте лиги.

Жители Белоруссии смогут следить за трансляцией матча на телеканале «Беларусь 5».

За ключевыми событиями игры «Торпедо» — «Динамо» Минск можно следить в матч-центре сайта «СЭ».

«Торпедо» в этом регулярном чемпионате набрало 23 очка в 21 матче, у минского «Динамо» — 21 очков в 20 играх.

Матч «Торпедо» — «Динамо» Минск — смотри на Кинопоиске с подпиской Яндекс Плюс.