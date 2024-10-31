«Лада» обыграла «Авангард» в гостевом матче КХЛ

«Лада» одержала выездную победу над «Авангардом» в матче FONBET Чемпионата КХЛ — 3:1.

В составе тольяттинцев голы забили Никита Попугаев, Данила Моисеев и Трой Джозефс. У «ястребов» отличился Линден Вей.

Команда Олега Браташа поднялась на седьмое место в таблице Восточной конференции КХЛ, набрав 21 балл. «Авангард» остался на десятой строчке, имея в активе 15 очков.

В следующем матче «Лада» сыграет на выезде с московским «Динамо» 8 ноября, а «Авангард» 5-го числа встретится в гостях с «Амуром».

FONBET Чемпионат КХЛ

«Авангард» (Омск) — «Лада» (Тольятти) — 1:3 (0:1, 1:1, 0:1)

Голы: Попугаев — 8 (Шараканов, Джозефс), 19:59 — 0:1. Вей — 7 (Спунер, Бойков), 25:01 — 1:1. Моисеев — 1 (Коромыслов, Баранцев), 33:25 — 1:2. Джозефс — 3 (п.в.), 58:56 — 1:3.

Вратари: Хомченко (58:10 — 58:56) — Подъяпольский.

Штраф: 8 — 2.

Броски: 27 (6+11+10) — 22 (11+7+4).

Судьи: Мочалов, Соин.

31 октября. Омск. G-Drive Арена. 12011 зрителей.