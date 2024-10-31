Экс-хоккеист «Барыса» Спиридонов: «Многие казахстанские ребята не готовы играть на уровне КХЛ»
Бывший форвард «Барыса» Максим Спиридонов оценил перспективы астанинской команды в КХЛ при игре исключительно казахстанскими хоккеистами.
«Никто не знает, сколько потребуется времени, чтобы это реализовать. Все зависит от качества работы детско-юношеских тренеров Казахстана. Ведь эти игроки будут выходить из юношеских команд. Последние лет десять школы и тренеры работали слабо. После моего поколения — Жайлауова, Краснослободцева, Старченко, образовалась не то, чтобы дыра, а пропасть. Многие казахстанские ребята не готовы играть на уровне КХЛ, и подготовка займет время. Я не вижу талантливых ребят в большом количестве», —приводит слова Спиридонова Legalbet.kz.
В нынешнем сезоне «Барыс» занимает 12-е место в таблице Восточной конференции КХЛ, набрав 11 очков за 20 матчей.
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Локомотив
|22
|18
|4
|38
|2
|СКА
|22
|15
|7
|31
|3
|Спартак
|20
|12
|8
|27
|4
|ЦСКА
|21
|10
|11
|27
|5
|Северсталь
|20
|13
|7
|26
|6
|Динамо М
|20
|11
|9
|24
|7
|Торпедо
|21
|10
|11
|23
|8
|Динамо Мн
|20
|10
|10
|21
|9
|Витязь
|21
|10
|11
|21
|10
|Куньлунь РС
|21
|7
|14
|16
|11
|Сочи
|19
|7
|12
|16
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Трактор
|22
|16
|6
|34
|2
|Автомобилист
|20
|12
|8
|26
|3
|Ак Барс
|18
|12
|6
|24
|4
|Сал. Юлаев
|18
|11
|7
|22
|5
|Металлург Мг
|22
|10
|12
|21
|6
|Адмирал
|21
|9
|12
|21
|7
|Лада
|21
|9
|12
|21
|8
|Нефтехимик
|22
|8
|14
|21
|9
|Сибирь
|20
|9
|11
|19
|10
|Авангард
|20
|7
|13
|15
|11
|Амур
|21
|5
|16
|12
|12
|Барыс
|20
|5
|15
|11
|31.10
|16:30
|
Авангард – Лада
|1 : 3
|31.10
|17:00
|
Сал. Юлаев – Адмирал
|2 : 4
|31.10
|19:30
|
Динамо М – Витязь
|- : -
|31.10
|19:30
|
Торпедо – Динамо Мн
|- : -